Два случая коронавирусной инфекции в Череповце официально подтверждены

У двух череповчан подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом вечером 29 марта сообщил на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

— У двух череповчан, которые приехали из Москвы и отдыхали на базе отдыха Торово, подтвержден коронавирус. Еще девять анализов, которые отправлены в Москву, по ним ждем подтверждения, — отметил глава региона.

Ранее NewsVo сообщал, что 27 марта предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен двум людям, проживавшим на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца. Это сотрудник «Северстали» и его жена, оба недавно побывали за рубежом.

28 марта стало известно о еще семи заболевших. Сообщалось, что в городе будет введен режим ЧС, однако по данным регионального УМЧС, соответствующее постановление пока не принято.

Утром 29 марта мэр Череповца сообщил, что в городе 11 пациентов с предварительным диагнозом "коронавирусная инфекция". Теперь этот диагноз официально подтвержден у двоих из них, еще девять человек ждут результатов анализа отправленных в Москву проб.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Вологодской области введен целый ряд ограничительных мероприятий: домашний режим для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями; закрыты все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе ТРЦ, кафе и рестораны, приостановлена работа учреждений допобразования, спортивных объектов, бассейнов, фитнес-центров. Продолжает действовать строгое требование ко всем вологжанам, вернувшимся из-за рубежа, оставаться дома в течение 14 дней в режиме самоизоляции.

Главный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова дает советы жителям, как вести себя во время карантина на предстоящей нерабочей для страны неделе.

Областная «горячая линия» по вопросам коронавируса, работает круглосуточно: 8-800-200-93-88

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