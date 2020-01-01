Троллейбусными перевозками в Вологде будет заниматься муниципальное ПАТП-1

01.01.2020 [Общество]

С 1 января 2020 года троллейбусным оператором в Вологде стало МУП «ПАТП №1». Как стало известно Newsvo из собственных источников, под управлением этого предприятия уже находятся 15 троллейбусов, переданных из Москвы.

Остальные троллейбусы пока остаются под управлением ООО «ПАТП №1», учредителем которого является МУП "Вологдагорводоканал". Эти троллейбусы были выкуплены с торгов после банкротства ОАО «Вологдаэлектротранс». С апреля 2018 года по 31 декабря 2019 года они эксплуатировались ООО «Электротранс» на условиях аренды (ред. - ООО «Электротранс» создано в марте 2018 года). С водителями и техническим персоналом уже заключены новые договоры. В салонах троллейбусов размещена информация МУП "ПАТП-1".

Напомним, МУП «ПАТП №1» было создано в мае 2020 года. На его баланс поставили 25 новых автобусов, купленных на средства областного бюджета (ред. - обслуживают маршруты № № 1, 17, 18, 28).

В конце декабря мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что АО «Транс-Альфа» подарила городу троллейбусную контактную сеть, которую в июле 2019 года купило за 30 млн рублей.

Ранее, в марте 2019 года, в администрации Вологды сказали, что переданные из Москвы троллейбусы используют для восстановления троллейбусного маршрута №1. В утверждённой администрацией Вологды схеме организации дорожного движения остаётся пять троллейбусных маршрутов. 

Тэги: троллейбусы
Сюжет: банкротство «Вологдаэлектротранса»

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области окончательно отменили льготный проезд в транспорте
Ночью 1 января проезд в автобусах Вологды подорожает до 40 рублей
Власти Вологды решили строить детсад в микрорайоне Бывалово вопреки генплану города
Новогодние праздники в Вологде: афиша мероприятий
В Вологодском районе водитель иномарки насмерть сбил 89-летнего пешехода
В новогоднюю ночь жители и гости Вологды увидят фейерверк в форме ёлки
Четыре человека погибли в столкновении двух иномарок на трассе в Верховажском районе
Контракт на реконструкцию здания для картинной галереи в Вологде расторгнут по решению суда
Осужденного за оскорбление власти жителя Верховажья вновь вызвали в полицию из-за постов в соцсети
В УМВД опровергли информацию об избиении жителя Вологды полицейскими
01.01.2020 [Обзор Прессы]

Пока россияне топчут грязь, всю дачу Медведева завалили снегом

1141
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде изменились маршруты автобусов №№ 15 и 36
Троллейбусными перевозками в Вологде будет заниматься муниципальное ПАТП-1
В Вологодском районе при пожаре в деревянном доме погибла пенсионерка
Жители центра Сокола встречали Новый год без электричества
Проезд в автобусах и трамваях в Череповце в новогоднюю ночь будет бесплатным
Главу администрации Кичменгско-Городецкого района подозревают в мошенничестве
«Дети с придирками дёргают за бороду». Вологжане рассказали, каково это - быть сказочным персонажем
 


31.12.2019 [Общество]

«Дети с придирками дёргают за бороду». Вологжане рассказали, каково это - быть сказочным персонажем

1135
0
01.01.2020 [БлогоVO]

Фотопроект «Сто историй» (история 26).  «Кирилловский Франкенштейн»

89
0
01.01.2020 [Обзор Прессы]

Пока россияне топчут грязь, всю дачу Медведева завалили снегом

1141
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика