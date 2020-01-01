Троллейбусными перевозками в Вологде будет заниматься муниципальное ПАТП-1

С 1 января 2020 года троллейбусным оператором в Вологде стало МУП «ПАТП №1». Как стало известно Newsvo из собственных источников, под управлением этого предприятия уже находятся 15 троллейбусов, переданных из Москвы.

Остальные троллейбусы пока остаются под управлением ООО «ПАТП №1», учредителем которого является МУП "Вологдагорводоканал". Эти троллейбусы были выкуплены с торгов после банкротства ОАО «Вологдаэлектротранс». С апреля 2018 года по 31 декабря 2019 года они эксплуатировались ООО «Электротранс» на условиях аренды (ред. - ООО «Электротранс» создано в марте 2018 года). С водителями и техническим персоналом уже заключены новые договоры. В салонах троллейбусов размещена информация МУП "ПАТП-1".

Напомним, МУП «ПАТП №1» было создано в мае 2020 года. На его баланс поставили 25 новых автобусов, купленных на средства областного бюджета (ред. - обслуживают маршруты № № 1, 17, 18, 28).

В конце декабря мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что АО «Транс-Альфа» подарила городу троллейбусную контактную сеть, которую в июле 2019 года купило за 30 млн рублей.

Ранее, в марте 2019 года, в администрации Вологды сказали, что переданные из Москвы троллейбусы используют для восстановления троллейбусного маршрута №1. В утверждённой администрацией Вологды схеме организации дорожного движения остаётся пять троллейбусных маршрутов.