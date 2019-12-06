В Вологду начали поступать троллейбусы из Москвы

06.12.2019 [Общество]

В Вологду начали поступать списанные троллейбусы из Москвы. Напомним, о том, что «Мосгортранс» бесплатно передаст Вологде 15 троллейбусов, заявил во время публичного отчета в феврале 2019 года мэр города Сергей Воропанов. Однако в администрации Вологды не говорят, когда они будут запущены в работу и на какие маршруты.

По данным Newsvo, полученным из собственных источников, распоряжение Правительства Москвы о передаче троллейбусов было подписано в сентябре 2019 года.

Напомним, в марте 2019 года городские власти сказали, что списанные троллейбусы из Москвы используют для восстановления троллейбусного маршрута №1. Очевидно, что их должны направить и на другие маршруты, поскольку в Вологду поступит 15 троллейбусов. В утверждённой 30 октября Администрацией Вологды схеме организации дорожного движения остаётся пять троллейбусных маршрутов. 

По предварительной информации Newsvo, троллейбусы поступят в МУП "ПАТП №1", созданное в этом году. На баланс этого же предприятия поступили 25 новых автобусов.

Троллейбусы из Москвы в Вологде.

Сейчас в Вологде работает только один троллейбусный маршрут - №4. Его обслуживает ООО "Электротранс" (учредитель - Юрий Маслов). Предприятие арендует контактную сеть и депо у структур Александра Каледина, а 19 троллейбусов - у ООО "ПАТП-1". По словам работников ООО "Электротранс" все троллейбусы ещё два года назад находились в ужасном состоянии, но силами коллектива машины были восстановлены и, несмотря на запредельный срок службы, снова на ходу. Отметим, что на маршруте № 4 троллейбусов сейчас 15.

Напомним, до 2017 года вся троллейбусная инфраструктура и сами троллейбусы находились в собственности ОАО "Вологдаэлектротранс" Александра Каледина, которое было признано банкротом.

О сохранении троллейбусного движения в Вологде неоднократно заявлял экс-глава Вологды Евгений Шулепов, а после - мэр Сергей Воропанов. В сентябре 2017 года в администрации Вологды сказали, что город продолжит покупать с торгов имущество обанкротившегося «Вологдаэлектротранса». Однако прошедший этим летом аукцион показал, что городские власти не собираются это делать. Контактные сети вологодских троллейбусов вместе с уличным освещением теперь принадлежат фирме, связанной с банкротящимся «Вологдаэлектротрансом» - АО "ТРАНС-АЛЬФА".

Отметим, что в инфраструктуре электрического транспорта у ОАО "Вологдаэлектротранс", помимо троллейбусных проводов, находятся и фонари освещения всех магистральных улиц города.

Тем временем произведенные в Вологде троллейбусы продают в Крым и другие города.

Когда в октябре Newsvo обратился в администрацию Вологды с вопросом, когда именно списанные из Москвы троллейбусы поступят в город и какие маршруты будут обслуживать, нам не ответили. В "Электротрансе" также отказались предоставить эту информацию. Newsvo направлял запрос в мэрию Москвы, чтобы узнать, когда именно было подписано распоряжение и о каких марках троллейбусов идет речь, однако в нарушение "Закона о СМИ" там нам также не ответили.

Сегодня Newsvo снова задал пресс-службе администрации Вологды вопрос, когда запустят на линии троллейбусы из Москвы. Пока нам не ответили и не подтвердили даже то, что они начали поступать в город, хотя как минимум два троллейбуса уже стоят в Вологде (см. фото выше). Мы проинформируем читателей, как только ответ будет получен.

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Тэги: троллейбусы, общественный транспорт
Сюжет: банкротство «Вологдаэлектротранса»
Фото Ольги Веревкиной.

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