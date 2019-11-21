Произведенные в Вологде троллейбусы продают в Крым

Произведенные в Вологде троллейбусы начали продавать в Крым. Первая из 27 новых машин поступила в Симферополь, пишет ИА «Крым Информ».

Новые низкопольные троллейбусы длиной 12,6 метра и шириной 2,5 метра рассчитаны на перевозку 105 пассажиров. В троллейбусе предусмотрено 29 посадочных мест и одно место для инвалидной коляски. Производством занимается ОАО «Транс-Альфа» из Вологды.

— Троллейбусы имеют удлиненный автономный ход, что позволит им выходить на маршруты там, где отсутствует контактная сеть. Остальные транспортные средства прибудут в Крым до 27 декабря, — сообщает издание.

Троллейбусы из Вологды поставляются на госпредприятие «Крымтроллейбус» в рамках «Программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях Республики Крым и Севастополя».

В то же время по улицам Вологды продолжают ездить старые троллейбусы, вызывающие множество нареканий у горожан.

Как ранее сообщал NewsVo, 23 июля 2019 года контактные сети троллейбусов за 30 201 100 рублей купило АО «ТРАНС-АЛЬФА» — оно стало единственным участником аукциона. Администрация города на эти торги даже не заявлялась. Хотя ранее обещала это сделать.

Среди ушедших с молотка были и линии ГПЗ — Центр и Центр — Вокзал. Ранее они использовались для троллейбуса № 1. Этот маршрут городская администрация собирается восстановить с помощью списанных из Москвы троллейбусов. Продана и сеть маршрута № 4 — единственного оставшегося в городе троллейбуса, писал NewsVo.