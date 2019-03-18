В Вологде планируют восстановить троллейбусный маршрут №1, но сроки пока неизвестны

Администрация Вологды планирует восстановить троллейбусный маршрут №1 после того, как в город поступят 15 троллейбусов из Москвы. Как ранее сообщали городские власти, списанная в столице техника будет передана Вологде безвозмездно.

- Состояние троллейбусного парка в Вологде оставляет желать лучшего. В планах, конечно, открыть еще один маршрут, вернуть. В приоритете – маршрут №1 «ВПЗ – вокзал». По нему и обращений граждан довольно-таки много поступает, кроме того, он не очень велик, и получив из Москвы 15 троллейбусов мы, в принципе, их можем установить на маршрут, который действует сейчас [ред. - № 4] и полноценно его охватить, а вот маршрут №1 троллейбусный – там машин надо немножко поменьше. Из существующего парка можно выбраковать что-то и поставить поменьше на этот маршрут. Окончательно решение пока не принято, но в приоритете, чтобы на одном маршруте будут однотипные троллейбусы, - отметил Андрей Макаровский.

По его словам, это техника 2004-2008 годов выпуска. Все троллейбусы были списаны в Москве несколько месяцев назад. Когда техника приедет в Вологду, пока не понятно.

- Была задержка по окончательному формированию списка троллейбусов в связи с нашим выездом и переговорами с «Мосгортрансом». Письмо со списком ушло на прошлой неделе. По информации мэрии Москвы, процесс может занимать от двух месяцев до года. Но мы надеемся, что к лету мы этот вопрос решим, и они приедут, - говорит Андрей Макаровский.

Напомним, что троллейбусный маршрут № 1 был отменен в Вологде с 16 апреля 2018 года. Он ездил от вокзала до ВПЗ. В администрации Вологды тогда сказали, что был проработан вопрос о перекрытии этого направления автобусными маршрутами. Между тем, автобуса, дублирующего, маршрут этотого троллейбуса, так и не появилось.