В Вологде планируют восстановить троллейбусный маршрут №1, но сроки пока неизвестны

18.03.2019 [Общество]

Администрация Вологды планирует восстановить троллейбусный маршрут №1 после того, как в город поступят 15 троллейбусов из Москвы. Как ранее сообщали городские власти, списанная в столице техника будет передана Вологде безвозмездно.

- Состояние троллейбусного парка в Вологде оставляет желать лучшего. В планах, конечно, открыть еще один маршрут, вернуть. В приоритете – маршрут №1 «ВПЗ – вокзал». По нему и обращений граждан довольно-таки много поступает, кроме того, он не очень велик, и получив из Москвы 15 троллейбусов мы, в принципе, их можем установить на маршрут, который действует сейчас [ред. - № 4] и полноценно его охватить, а вот маршрут №1 троллейбусный – там машин надо немножко поменьше. Из существующего парка можно выбраковать что-то и поставить поменьше на этот маршрут. Окончательно решение пока не принято, но в приоритете, чтобы на одном маршруте будут однотипные троллейбусы, - отметил Андрей Макаровский.

По его словам, это техника 2004-2008 годов выпуска. Все троллейбусы были списаны в Москве несколько месяцев назад. Когда техника приедет в Вологду, пока не понятно.

- Была задержка по окончательному формированию списка троллейбусов в связи с нашим выездом и переговорами с «Мосгортрансом». Письмо со списком ушло на прошлой неделе. По информации мэрии Москвы, процесс может занимать от двух месяцев до года. Но мы надеемся, что к лету мы этот вопрос решим, и они приедут, - говорит Андрей Макаровский.

Напомним, что троллейбусный маршрут № 1 был отменен в Вологде с 16 апреля 2018 года. Он ездил от вокзала до ВПЗ. В администрации Вологды тогда сказали, что был проработан вопрос о перекрытии этого направления автобусными маршрутами. Между тем, автобуса, дублирующего, маршрут этотого троллейбуса, так и не появилось.

Тэги: троллейбусы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вынесен приговор заключенному, который до смерти избил осужденного за взятки врача Бюро МСЭ из Вологды
В России женщины с тремя и более детьми получили право на досрочную пенсию
В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Житель Вологды украл списанное из поликлиники № 4 медоборудование
В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
В сети появилась петиция с требованием наказать директора "Презентационно-сервисного центра" за растрату бюджетных средств
Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль
Житель Сокола убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
18.03.2019 [Экономика]

Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%

2624
2
18.03.2019 [Общество]

В Вологде планируют восстановить троллейбусный маршрут №1, но сроки пока неизвестны

1519
0
17.03.2019 [Общество]

Зампредседателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков: «Хочется, чтобы Вологда стала душой Русского Севера в действительности, а не только в брендбуке региональных властей»

1669
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце на время ремонта закроют детскую поликлинику №5 на Северном шоссе
В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Вологде ПАТП №1 начало выпускать электронную карту «Забота»
Череповчанин инсценировал ограбление, чтобы не возвращать взятые в долг 98 тысяч рублей
Задолженность перед работниками АО «СКДМ» оказалась в 1,6 раза больше заявленной администрацией Вологды
За некачественную уборку Вологды от снега зимой «Магистраль» оштрафовали на 235 тысяч рублей
Администрация Вологды закрасит граффити с ногой, поддерживающей Красный мост
 


17.03.2019 [Общество]

Зампредседателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков: «Хочется, чтобы Вологда стала душой Русского Севера в действительности, а не только в брендбуке региональных властей»

1669
0
18.03.2019 [БлогоVO]

Вот такая она — «реставрация» от «Старграда» и НРПМ Юрманова

213
0
18.03.2019 [Обзор Прессы]

Депутат Госдумы: “Годами сидели на инсулине, но сбросили 30 кг – и перестали принимать лекарства”. Можно ли похудеть и вылечить диабет

363
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика