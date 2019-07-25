Администрация Вологды не стала покупать контактные сети вологодских троллейбусов

Евгения Сибирцева

В сентябре 2017 года в администрации Вологды сказали, что город продолжит покупать с торгов имущество обанкротившегося «Вологдаэлектротранса». Однако недавний аукцион показал, что городские власти не собираются это делать. Контактные сети вологодских троллейбусов вместе с уличным освещением теперь принадлежат фирме, связанной с банкротящимся «Вологдаэлектротрансом».

23 июля контактные сети троллейбусов за 30 201 100 рублей купило АО "ТРАНС-АЛЬФА" - оно стало единственным участником аукциона. Согласно базе данных «Контур.Фокус», его учредители - банкротящийся «Вологдаэлектротранс» и ЗАО «Вологдагорстройзаказчик», акционер - Александр Каледин, а директор - Александр Лазарев (бывший гендиректор ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО»). Администрация города на эти торги даже не заявлялась.

АО "ТРАНС-АЛЬФА" работает в Вологде с 1993 года, но оно несколько раз меняло названия. В 2002-х фирма стала ОАО "Стройтранс", в 2017-м - АО "Стройтранс", а 18 июля 2019 года снова вернула первоначальное название.

На аукционе были проданы контактные сети ул. Левичева - Беляева, Молкомбинат - Бывалово, Дормаш - ул. Чернышевского, Вокзал - Дормаш, Льнокомбинат - ул. Рабочая, Центр - ул. Рабочая - Льнокомбинат, Вокзал - Льнокомбинат, ГПЗ - Центр, ул. Чернышевского - ул. Мира, Центр - Вокзал, Бывалово - Больничный комплекс, Вокзал - Молкомбинат.

Напомним, что контактные сети ГПЗ – Центр и Центр – Вокзал использовались для троллейбуса № 1. Этот маршрут городская администрация собирается восстановить с помощью списанных из Москвы троллейбусов. Продана и сеть маршрута № 4 – единственного оставшегося в городе троллейбуса.

Отметим, что на этих контактных линиях находится уличное освещение города.

Кроме того, в проданный лот вошли несколько нежилых помещений и земельных участков, в том числе с тяговыми подстанциями, на Советском проспекте, улицах Предтеченской, Щетинина, Ленинградской, Герцена, Чернышевского, Окружном шоссе, а также оборудование.

Ранее, в мае 2019 года, был продан земельный участок площадью 9389 кв.м. с троллейбусным депо на улице Ленинградской. Его за 10 085 000 рублей купил Роман Олегович Полещук.

Человек с такими ФИО, согласно данным базы "Контур-Фокус", является директором ООО "Русичстрой". Оно появилось в мае 2018 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ранее этот вологжанин был директором ООО "Талиман" (ИНН 3525344582), занимающимся арендой и управлением недвижимым имуществом. Сейчас учредитель ООО "Талиман" - Альберт Васильченко.

Примечательно, что в январе 2019 года этот участок уже был продан - за 11 034 000 рублей, однако победитель аукциона Алексей Смоленцев отказался от заключения договора купли-продажи, говорится на сайте bankrot.fedresurs.ru. Алексей Смоленцев числится среди бывших учредителей и участников другого ООО "Талиман" (ИНН 3526029424). Учредитель этой одноименной фирмы - Людмила Васильченко, это ООО было заказчиком реставрационных работ в здании бывшей поликлиники № 1 на Марии Ульяновой.

Проданный участок троллейбусного депо. Карта: pkk5.rosreestr.ru

В 2017 году, кабельные линии и 33 троллейбуса «Вологдаэлектротранса» купило ООО "ПАТП-1".

Один из троллейбусов № 4, который сейчас ездит по Вологде. Фото Кристины Сторожевой.

Напомним, три года назад в администрации Вологды говорили, что намерены сохранить троллейбусы - для этого город взял на себя управление обанкротившимся предприятием «Вологдаэлектротранс». Для троллейбусных перевозок в 2016 году было создано ООО «ТрансВод». Учредителями нового предприятия стали муниципальные «Гортеплосеть» и «Водоканал». Но уже в 2017-м оно «решило» обанкротиться.

Евгений Шулепов, который тогда был главой города, заверял, что в Вологде будет создана единая муниципальная городская транспортная компания:

- Сейчас она в процессе создания. Пока не определен точный срок начала ее работы, потому что необходимо организовать множество процедур. Компания будет осуществлять пассажирские перевозки и на автобусах, и на троллейбусах, - сказал Евгений Шулепов в январе 2016 года.

Компания так и не появилась. А в ноябре 2017 года в городской администрации сказали, что вместо этого создадут единую диспетчерскую службу для троллейбусов и автобусов. Однако ее тоже до сих пор нет.

NewsVo направил в администрацию Вологды вопросы, касающиеся возобновления троллейбусного маршрута № 1 и проданных контактных сетей, а также линий уличного освещения на них.