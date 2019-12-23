Мэр Вологды сказал, что городу подарили контактную сеть троллейбусов за 30 млн рублей

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что АО «Транс-Альфа» подарила городу троллейбусную контактную сеть. При этом ранее фирма купила ее за 30 млн рублей - это следует из условий аукциона.

Ирина Сватковская и Сергей Воропанов. Фото со страницы Сергея Воропанова.

- Сегодня произошло событие, которого мы все долго ждали. АО "Транс - Альфа" передало в дар городу Вологда троллейбусную контактную сеть. Соглашение о передаче более чем 52 км сетей и тяговых подстанций подписали с директором по финансам, экономике и продажам АО «Транс-Альфа» Ириной Сватковской. Развитие электрического транспорта в нашем городе остановилось по ряду причин, в том числе потому, что контактная сеть не принадлежала муниципалитету. Надеюсь, в ближайшее время начнем развивать этот вид транспорта, уже сейчас мы при содействии Губернатора прорабатываем меры поддержки нашего вологодского троллейбусного предприятия, обращаемся в Минпромторг. Хочу сказать слова благодарности от всех вологжан компании «Транс-Альфа» за то, что дали возможность развивать электротранспорт в нашем городе, - написал Сергей Воропанов на своей странице ВКонтакте.

Напомним, в июле 2019 года АО «Транс-Альфа» купило троллейбусную контактную сеть за 30 млн рублей. Ранее, в сентябре 2017 года в администрации Вологды сказали, что город продолжит покупать с торгов имущество обанкротившегося «Вологдаэлектротранса». Однако на торги по продаже контактной сети администрация Вологды не заявилась.

На аукционе были проданы контактные сети ул. Левичева - Беляева, Молкомбинат - Бывалово, Дормаш - ул. Чернышевского, Вокзал - Дормаш, Льнокомбинат - ул. Рабочая, Центр - ул. Рабочая - Льнокомбинат, Вокзал - Льнокомбинат, ГПЗ - Центр, ул. Чернышевского - ул. Мира, Центр - Вокзал, Бывалово - Больничный комплекс, Вокзал - Молкомбинат.

Напомним, на этих контактных линиях находится уличное освещение города.

Согласно базе данных «Контур.Фокус», учредители АО «Транс-Альфа» - банкротящийся «Вологдаэлектротранс» (у которого фирма и купила контактную сеть) и ЗАО «Вологдагорстройзаказчик» (гендиректор - Пётр Рыжков), акционер - Александр Каледин, а директор - Александр Лазарев (бывший гендиректор ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО»). В базе данных «Контур.Фокус» отмечено, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстат учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами.

По данным ФНС, чистая прибыль АО «Транс-Альфа» за 2018 год составила 44 млн рублей.

В декабре в Вологду начали поступать списанные троллейбусы из Москвы - всего "Мосгортранс" передал 15 троллейбусов. В марте 2019 года в администрации Вологды сказали, что их используют для восстановления троллейбусного маршрута №1. В утверждённой 30 октября Администрацией Вологды схеме организации дорожного движения остаётся пять троллейбусных маршрутов.