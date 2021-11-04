Рекорд заболевших коронавирусом в Вологодской области с начала пандемии: 383 новых случая за сутки

Рекорд заболевших коронавирусом в Вологодской области: 383 новых случая выявлены за сутки. 204 человека выздоровели, шесть человек умерли. Такие данные 4 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Это исторический максимум по количеству заболевших за сутки в регионе. Напомним, до этого рекорд суточной заболеваемости был зафиксирован в декабре прошлого года – 374 человека. Накануне, 3 ноября, область уже побила прошлогодний рекорд – заболели 375 человек. И количество заболевающих коронавирусом в день продолжает расти.

Фото: статистика Яндекс

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 79 770 пациентам. Большая часть из них — 70 978 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 223 человек.

Фото со страницы мэра Вологды Сергея Воропанова

Ранее NewsVo рассказывал, что паталогоанатомическим службам Вологодской области не хватает холодильного оборудования для хранения трупов.

С 1 ноября в регионе доступ во многие учреждения региона осуществляется только по QR-кодам, поэтому в октябре вологжане начали массово вакцинироваться однокомпонентной вакциной, чтобы скорее получить заветный QR-код. В результате в Вологодской области закончились запасы вакцины «Спутник Лайт» и новых поставок её пока не ожидается. Медики рекомендуют не дожидаться поставок, а вакцинироваться тем, что есть в наличии. Губернатор Олег Кувшинников сообщал, что вакцина «Спутник V» есть в регионе в нужном объёме.

Тем временем, Вологодская областная детская больница начала принимать несовершеннолетних с коронавирусом.

Помимо этого, сообщается, что грипп пришёл в Вологодскую область раньше обычного.