Внештатный эпидемиолог Вологодской области: «Спутник Лайт» закончился, вакцинируйтесь тем, что есть в наличии

Главный внештатный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова ответила на вопросы вологжан в рамках прямого эфира «ПоОКаем в сети».

Большинство вопросов касались вакцинации и ревакцинации в условиях, когда вакцина «Спутник Лайт» закончилась практически во всех медицинских учреждениях региона.

– Пора делать ревакцинацию, а в Череповце нет вакцины «Спутник Лайт», что делать? – спрашивали горожане.

Татьяна Курганова подтвердила, что в ближайшие две недели поставок однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в регион не ожидается.

– Предлагаю не ждать поставок Спутника Лайт, а прийти на прививочный пункт и защититься. Ревакцинацию можно делать любым препаратом, который имеется. Они все разрешены для повторной вакцинации. До 60 лет вообще подходят все препараты, а после 60 лет подходят «Спутник V» и «ЭпиВак Корона», – ответила Татьяна Курганова.

Многие вологжане в ходе эфира жаловались на толпы людей в прививочных пунктах. Просили принять меры.

– Месяц назад на наших прививочных пунктах никого не было. Мы зазывали, ждали, приглашали вологжан на вакцинацию. Был снижен спрос. Сейчас благодаря тем массовым мероприятиям, которые проводятся, спрос вырос, во всех прививочных пунктах продлены режимы работы, введены дополнительные бригады. Но люди хотят прививаться в торговых центрах. Вы пишете о скученности, обязательно ещё примем дополнительные меры, чтобы разобщить людей, потому что иммунизация должна быть безопасной. Люди должны получать иммунизацию в комфортных условиях, – ответила Татьяна Юрьевна.

Она также посоветовала записываться на вакцинацию в поликлиниках через портал Госуслуг потому, что так можно записаться на конкретное время и не тратить много времени на очереди.

Один их вопросов в ходе эфира касался вакцинации подростков. Люди интересовались, когда она начнётся.

– Сейчас идут испытания вакцин для подростков старше 12 лет. И мы, конечно, этого очень ждём, потому что в эту волну мы чётко видим вовлечение детского населения. И поэтому, если будет эта возможность, мы будем ею пользоваться для того, чтобы защитить наших детей, – ответила Татьяна Юрьевна.

Большинство вопросов, заданных в ходе эфира, касались частных случаев: вологжане спрашивали, можно ли делать прививки с учётом их заболеваний. В таких случаях Татьяна Курганова советовала обсудить этот вопрос в частном порядке с лечащим врачом.

Ранее NewsVo рассказывал, что новых поставок вакцины «Спутник Лайт» в Вологодскую область пока не ожидается. Губернатор Олег Кувшинников сообщал, что вакцина «Спутник V» есть в регионе в нужном объёме.

Тем временем грипп пришел в Вологодскую область в этом году раньше обычного.