Грипп пришел в Вологодскую область в этом году раньше обычного

В этом году грипп пришёл в Вологодскую область раньше, чем обычно. Официально зарегистрированы уже 4 случая заболевания.

– Один у взрослого человека и трое у детей. Причём, во всех этих случаях было стационарное лечение, – рассказала сегодня в прямом эфире Елена Кочнева, заместитель руководителя Центра профилактики инфекционных заболеваний.

Также Елена Кочнева напомнила, что в прошлом сезоне – уникальный случай – гриппа не было вообще.

Врачи пока не говорят об эпидемии гриппа. Только о первых находках его в этом сезоне. В этом году выявлен штамм гриппа H3N2. По словам Елены Кочневой, этот тот же самый грипп, который приходит к нам ежегодно, только другой его штамм.

– В составе вакцины сменились два штамма, это говорит о том, что и в циркуляции будут новые штаммы, поэтому мы готовимся к этому, уже проводим прививочную кампанию. Очень боимся этой совместной циркуляции двух грозных заболеваний – коронавирусной инфекции и гриппа. Поэтому наша основная задача – вакцинировать по максимуму, добиться коллективного иммунитета, чтобы не было микса инфекций.

По словам Елены Кочневой, отличить грипп от коронавируса обычному человеку может быть непросто, но отличия есть.

– В целом оба заболевания начинаются примерно одинаково, потому что это респираторные вирусы. В начале у всех – повышение температуры, слабость, дальше идут незначительные различия. Для гриппа характерен сильный токсикационный синдром, когда ломит суставы, мышцы, отмечаются очень сильные головные боли, дальше могут присоединиться катаральные явления – насморк, кашель – в отличие от ковида, при котором всегда сухой кашель. Грипп приходит примерно в течение недели, если нет осложнений. При коронавирусной инфекции этот период, к сожалению, более затяжной.

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