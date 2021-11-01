В ближайшее время поставок вакцины «Спутник Лайт» в Вологодскую область не ожидается

«Как обстоят дела в стране и регионе с вакциной «Спутник Лайт»?» – такой вопрос задали вологжане Алексею Плотникову, замруководителя оперативного штаба Вологодской области во время прямого эфира «Давай поОКаем в сети».

Алексей Плотников ответил, что, в настоящее время, «Спутник Лайт» в регионе остался в очень небольших количествах только в некоторых медучреждениях.

– В Вологде и Череповце «Спутника Лайт» практически нет, его нет более чем в половине районов. Мы очень надеемся, что отгрузки Минздрава по «Спутнику Лайт» пойдут в наш регион тоже. В других регионах ситуация обстоит абсолютно аналогично, – ответил он в прямом эфире.

По словам Плотникова, сейчас все мощности по производству вакцины на заводах Гамалеи направлены на то, чтобы вырабатывать вакцину «Спутник V», потому что первично привить людей, которые ещё не прививались, таких россиян всё ещё больше, чем уже переболевших или получивших вакцину 6 месяцев назад.

– Вакцина «Спутник Лайт» – это однокомпонентная вакцина, первый компонент нашей вакцины «Спутник V», – пояснил Алексей Плотников. – Вакцины «Спутник Лайт» у нас накопилось достаточно много за тот период, пока у нас были низкие темпы вакцинации в регионе. В ближайшие две недели поставок этой вакцины в регион не планируется. После дополнительных исследований Министерство здравоохранения в официальной методической рекомендации по вакцинации от 30 октября внесло изменения. В этих требованиях четко указывается, что вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться для повторной вакцинации ранее привитых и вакцинации переболевших через 6 месяцев после выздоровления. Это бустерная инъекция, которая позволяет уже имеющийся иммунитет стимулировать к дальнейшей выработке защиты.

Ранее NewsVo рассказывал, что Минздрав рекомендовал использовать вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Губернатор Вологодской области сообщал, что вакцина «Спутник V» есть в регионе в нужном объёме.

Более 393 тысяч человек привились от коронавируса в Вологодской области по данным на 1 ноября этого года.

Также на прошлой неделе регион получил 198 тысяч доз вакцин «Совигрипп» от гриппа для детей.