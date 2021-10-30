Минздрав рекомендует использовать вакцину «Спутник Лайт» только для ревакцинации

30.10.2021 [Общество]

Минздрав рекомендовал использовать вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: „Спутник Лайт“ использовать только для повторной вакцинации», — сказал министр.

Для первой прививки по-прежнему предлагается использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

Тэги: коронавирус, вакцинация
Сюжет: Пандемия коронавируса

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