Минздрав рекомендует использовать вакцину «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Минздрав рекомендовал использовать вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: „Спутник Лайт“ использовать только для повторной вакцинации», — сказал министр.

Для первой прививки по-прежнему предлагается использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».