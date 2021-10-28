В Вологодской области заканчивается вакцина «Спутник Лайт»

Вологодская область может остаться без вакцины «Спутник Лайт». Об этом на оперативной штабе 25 октября заявил Олег Кувшинников.

«Однокомпонентный „Спутник Лайт“ в регион почти не поставляется. Производство вакцины резко ограничено в связи с решением Минпромторга направить все ресурсы на производство „Спутника V“. У нас работает 146 прививочных пунктов, „Спутника V“ есть в каждом в нужном объеме. На 25 октября в области привились обоими компонентами „Спутника V“ 332 тысячи человек». — прокомментировал ситуацию губернатор.

27 октября Олег Кувшинников во время очередного прямого эфира так же высказал мнение о целесообразности внесения вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок:

«Нужно просто ввести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок Минздрава РФ. Если в национальный календарь прививок будет включена прививка от коронавируса, мы значительно быстрее получим коллективный иммунитет и не будет у нас никаких локдаунов, запретов, обязательной самоизоляции ни старшему поколению, ни людям среднего возраста, ни молодым жителям нашей страны».

Напомним, что с 1 ноября в Вологодской области вводится система QR-кодов. Для посещения развлекательных и спортивных учреждений, общепита, общественных мест необходимо предъявить QR-код или справку о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе или ПЦР-тест.

Ограничения снимут, как только в регионе будет привито не меньше 80% взрослых. С октября в области введена обязательная вакцинация для определенной группы граждан. Она должна завершиться до 25 декабря.