Детей больных коронавирусом начала принимать Вологодская областная детская больница

Моногоспиталь для детей открылся в Вологде. Вологодская областная детская клиническая больница с 1 ноября начинает прием маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией.

– Больница будет принимать пациентов в возрасте до 18 лет со всей области. «Красная зона» расположится в отдельном двухэтажном корпусе медучреждения. Здесь подготовлено 50 коек для лечения больных COVID-19: 20 боксов для госпитализации детей без сопровождения родителей и 30 для лечения детей с родителями или другими родственниками, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Поручение о подготовке дополнительных коек в больнице дал глава региона Олег Кувшинников в ходе оперативного штаба по коронавирусной инфекции 21 октября.

Сообщается, что родителя или другого родственника могут разместить в боксе вместе с ребёнком, если у него тоже выявлена коронавирусная инфекция и заболевание протекает в легкой форме. В случае если болен только ребенок, его госпитализируют одного.

– Койки оборудованы всем необходимым, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты для персонала – все в достаточном количестве. В соответствии с нормативом 35 коек оборудованы кислородом, – говорится в релизе.

По словам представителей департамента здравоохранения, в основном, дети болеют коронавирусной инфекцией бессимптомно. Но рост количества случаев тяжелого течения заболевания, требующих госпитализации – общероссийская тенденция.

– Раньше, когда ребенок поступал в больницу с подозрением на коронавирус, ему брали ПЦР и до получения ответа держали в отделении ИБО (Инфекционно-боксированное отделение – ред.). Если ПЦР отрицательный, переводили на профильное отделение. Если положительный, то в инфекционную больницу, там давно были детские койки для детей с ковидом, – пояснил NewsVo вологжанин Евгений, родитель ребёнка, перенесшего ковид.

Ранее NewsVo рассказывал, что за минувшие сутки в Вологодской области выявили 361 новый случай коронавирусной инфекции, 164 человека выздоровели, восемь умерли.

