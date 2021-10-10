Дополнительное оборудование для паталого-анатомических служб закупают в Вологодской области. Из-за растущей смертности от коронавируса патанатомиям не хватает оборудования для вскрытия и хранения умерших.

Об этом в ходе эфира 8 октября рассказал губернатор Вологодской области. По его словам, шесть патанатомий, которые работают в Вологде, Череповце, Великом Устюге и Соколе, не справляются с растущей нагрузкой.

– Нами принято решение по закупке дополнительных мощностей для того, чтобы проводить вскрытия и хранить умерших, потому что нагрузка просто колоссальная. Смертность, к сожалению, у нас очень высокая, – сказал Олег Кувшинников.

С начала пандемии в Вологодской области уже умерло от коронавирусной инфекции почти 2000 человек. В Российской Федерации с начала пандемии умерло почти 220 тысяч человек. Это население большого города

Также, по словам губернатора, высокая смертность приводит не только к проблемам в патанатомиях, но и к сложностям с захоронением на кладбищах.

– Это вещи, о которых не говорят с экранов телевизоров, но которые мы видим. На сегодняшний день ситуация в нашем регионе критическая, – сказал губернатор.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологодской области вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода. Однако в рамках этого эфира губернатор сообщил, что введение QR-кодов откладывается до 1 ноября. Со следующей недели начнутся подготовительные работы по развёртыванию моногоспиталя в Соколе.