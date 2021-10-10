Монопрофильный госпиталь для больных коронавирусом откроется в Соколе

Монопрофильный госпиталь для пациентов с тяжелым течение коронавирусной инфекции откроется в Соколе. Об этом сообщил губернатор Вологодской области во время прямого эфира 8 октября.

– Уровень загрузки вологодских монопрофильных госпиталей уже 94 процента. Мы за последние полторы недели открыли более 500 коек. Сегодня мы видим, что и этих коек уже не хватает, – сказал Олег Кувшинников. – Рост по уровню госпитализации по сравнению с прошлым годом – в 4 с половиной раза. Нагрузка на медиков просто колоссальная.

По словам губернатора, растёт не только госпитализация, но и тяжесть пациентов, которые находятся в монопрофильных госпиталях.

Так из 1669 человек, находящихся в моногоспиталях, 750 пациентов – на кислороде, 57 человек – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

– Такого не было никогда, – говорит Олег Кувшинников. – Суточное потребление кислорода превысило 8 тонн в наших моногоспиталях. Это в шесть раз больше, чем на середину года. И сейчас мы прилагаем титанические усилия для того, чтобы обеспечить кислородом наши монопрофильные госпитали.

На данный момент в Вологодской области работают 7 медицинских организаций, в которых развёрнуты 1840 коек для пациентов с коронавирусом. Они загружены на 94%. Поэтому со следующей недели начнутся подготовительные работы по развёртыванию моногоспиталя в Соколе.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологодской области вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода. Однако в рамках этого эфира губернатор сообщил, что введение QR-кодов откладывается до 1 ноября.