На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба заявил первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.

«C 6 октября 2021 года проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров будет осуществляться при наличии у гражданина QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19. Исключения составляют обязательные периодические и предварительные медицинские осмотры отдельных категорий работников, а также углубленная диспансеризация перенесших COVID-19 пациентов», — сказал Антон Кольцов.

С 9 октября справка о вакцинации или о перенесенном COVID-19 становится «зеленой карточкой» для посещения всех массовых мероприятий, включая театры, кинотеатры, фитнес-залы, заведения общепита, музеи, библиотеки и т. д. Без этой справки посещение общественных мест запретят.

По словам Антона Кольцова, к таким мерам правительство области вынуждено прибегнуть, учитывая низкий процент вакцинации среди населения. По данным на начало октября, на Вологодчине привились только 32,8% населения. Это 74-е место в России. Для получения коллективного иммунитета, как пояснил Кольцов, нужно привиться не менее 80% населения.