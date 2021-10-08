Губернатор Вологодской области отложил введение QR - кодов до 1 ноября

Губернатор Вологодской области подтвердил о введении в Вологодской области ряда ограничительных мероприятий в связи с ростом заболеваемости COVID.

В частности, по словам Олега Кувшинникова, на территории региона вводится обязательная вакцинация для работников отдельных сфер, о которой уже сообщал NewsVo.

«На сегодня более 50 регионов ввели или планируют вводить обязательную вакцинацию, - пояснил глава региона. – Также порядка 35 регионов ввели в действие систему QR-кодов при посещении мест общественного пользования».

По словам Олега Кувшинникова, к нему обратились представители ряда общественных организаций, которые попросили отсрочить введение в действие системы QR-кодов. Это связано в первую очередь с отсутствием необходимого оборудования для считывания кодов.

«По этой причине введение в действие ограничительных мероприятий, связанных с системой QR – кодов, мы переносим на 1 ноября», - заявил Кувшинников.

По словам главы региона, снятие ограничений будет возможно в том случае, если коллективный иммунитет будет у порядка 80% жителей региона. По его словам, это может произойти к 25 декабря. Именно такую дату обозначила в своем постановлении об обязательной вакцинации главный санитарный врач Вологодской области Ирина Кузнецова.