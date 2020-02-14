Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?

Евгения Сибирцева

В Вологодской области начались замеры по определению нормативов ТКО, чтобы на основании их можно было пересчитать тариф. Однако по скудности информации об этих замерах можно сделать вывод, что участие в них жителей не приветствуется. Где гарантия, что из бюджета вновь не потратят впустую миллионы рублей, а замеры будут корректными? Newsvo публикует подробности, чтобы жители могли следить за происходящим.

Когда и где пройдут замеры

Замеры выполняются в рамках госконтракта департамента ТЭК с ООО «Большая Тройка» из Москвы. Они будут проводиться по сезонам до 2 декабря 2020 года, стоимость контракта - 8,36 млн рублей. Ранее правительство области заключило аналогичный госконтракт с АНО «Институт развития регионов», он обошелся бюджету в 11,9 млн рублей. Со стороны правительства области его подписывал начальник департамента ТЭК и ТР Антон Стрижов. Однако прокуратура выяснила, что институт эти работы не выполнил, а деньги получил. То есть необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области исследования в реальности не проводились. К слову, о возврате этих 11,9 млн рублей в бюджет не сообщалось.

Напомним, ранее прокуратура Вологодской области направила в суд иск к департаменту ТЭК, в котором требует признать недействующим приказ ведомства о нормативах накопления мусора в Вологодской области, на основании которых были рассчитаны тарифы на вывоз мусора. Первое заседание, как пояснили Newsvo в прокуратуре, назначено на 20 февраля. В двухмесячный срок суд обязан будет рассмотреть иск и вынести по нему решение.

Замерять объемы накапливаемого мусора будут в Вологде и Череповце, а также четырех районах – Устюженском, Вологодском, Кирилловском и Сокольском. Возможно, к списку добавят Никольский район.

Скриншот протокола совещания под председательством замгубернатора Антона Стрижова, которое прошло 6 февраля.

Пока известен график проведения зимних замеров для следующих населенных пунктов:

Устюженский район, г. Устюжна, д. Славынево – с 11 по 17 февраля 2020 года. Кирилловский район, г. Кириллов, с. Талицы - с 12 по 18 февраля 2020 года. Вологодский район, с. Кубенское и Кипелово - с 20 по 26 февраля 2020 года. Сокольский район, г. Сокол, д. Чекшино - с 21 по 27 февраля 2020 года. Череповец - с 13 по 19 февраля 2020 года. Вологда - с 22 по 28 февраля 2020 года.

Контейнеры на улице Чернышевского в Вологде. Фото Дмитрия Ларина.

Анонимная общественность

Где именно будут проводить замеры, неизвестно. Сегодня Newsvo позвонил в департамент ТЭК и ТР, чтобы узнать, могут ли жители многоквартирных домов направлять свои предложения с адресами, где бы они хотели проведения замеров по мусору. Там сказали, что... срок уже истек и что жителей обо всем оповещали:

- Нет, уже все, мы принимали до 31 января. У нас все, графики сформированы, где будут замеры проходить. - Но это нигде не публиковалось. - У нас на сайте все было и в группе ВКонтакте, - заверили в департаменте.

Newsvo проверил эту информацию. Объявлений о приеме предложений от жителей многоквартирных домов на сайте мы не нашли, а в группе департамента ТЭК в соцсети был всего один пост, в котором говорилось о направлении предложений по замерам. Его выставили за четыре дня до окончания приема заявок - 27 января. При этом речь в посте не о том, что можно предложить адреса многоквартирных домов для проведения замеров, а лишь о населенных пунктах:

- Департамент принимает предложения о населенных пунктах, в которых будут проведены замеры, с учетом вышеизложенных критериев (ред. – критерии см. в скриншоте выше), от граждан, общественных организаций, органов местного самоуправления, депутатского корпуса, иных заинтересованных лиц. Предложения принимаются до 31 января 2020 года на адрес электронной почты tko@tekvo.gov35.ru

Подчеркнем, что обычно, когда речь идет о мероприятиях, в которых могут участвовать жители, органы власти направляют в СМИ пресс-релизы с информацией об этих событиях. О том, что вологжане могут направлять предложения с адресами многоквартирных домов для проведения замеров, пресс-релизов не было.

Даже самые активные жители, внимательно следящие за происходящим в сфере обращения с ТКО, пишут, что людям никто не предлагал участвовать в замерах:

- Почему не набираются желающие участвовать в замерах из числа населения? Почему такая тайна? Мы хотим контролировать вашу работу и мы все равно ее проверим. Итак, оказывается замеры в Череповце будут производиться с 13 по 19 февраля (2020)!!! Где эта информация? По каким адресам будет проходить ваша «операция»? Я думаю в группе найдутся люди, которым мы можем доверять и которые согласились бы в этом участвовать! Нас пытаются отстранить и обмануть вновь! - написала череповчанка Марина Мысовских.

Выяснилось, что 6 февраля в правительстве области прошло совещание, на котором был одобрен список наблюдателей за процедурой замеров накапливаемого мусора. Кто эти наблюдатели, департамент ТЭК не сообщил. Для общения людей из этого списка по поводу замеров создали чат в меcсенджере WhatsApp.

Если бы не депутат Вологодского собрания от КПРФ Алексей Голик, который рассказал о совещаниях в соцсети (ред. - еще одно совещание было 11 февраля), фамилии этих людей так и остались бы за кадром. Newsvo публикует их, чтобы жители знали, кто контролирует замеры. Отметим, что из четырех депутатов заксобрания в этом списке трое от «Единой России» и один от КПРФ. Примечательно и то, что среди наблюдателей есть несколько представителей мэрии Череповца и ни одного из администрации Вологды:

- Алексей Голик, депутат заксобрания от КПРФ - Михаил Ставровский, депутат заксобрания от «Единой России» (председатель комитета по экологии и природопользованию) - Лариса Кожевина, депутат заксобрания от «Единой России» - Станислав Березин, депутат заксобрания от «Единой России» - Дмитрий Садоков, координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор», г. Череповец - Николай Иванов, председатель совета НП «Вологодская ассоциация «ТСЖ» - Николай Трусов, зампредседателя Вологодской региональной общественной культурно-экологической организации «Ноосфера» - Ирина Аппалонова, председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Череповца - Анатолий Вересов, замначальника департамента ЖКХ мэрии Череповца - Юлия Еникеева, специалист МКУ «Спецавтотранс» по вопросам реализации реформы в сфере обращения с ТКО - Ольга Паничева, депутат Череповецкой гордумы - Максим Иванов, зампредседателя Общественного совета по контролю и развитию сферы ЖКХ Череповца - Владимир Ласточки, эколог ООО «Аквалайн» - Ирина Чиркова, начальник отдела экологии ООО «Чистый след» - Марина Попова, эксперт регионального отделения, доктор экономических наук (ред. – какого отделения и какой организации, не указано) - представитель департамента ТЭК и ТР Вологодской области (ред. – кто именно, не указано) - представители от общественности и органов местного самоуправления (ред. – кто именно, не указано)

Кто эти представители общественности – непонятно. Кстати, площадки для замеров тоже выбирали с учетом мнения какой-то общественности:

- Выбор контейнерных площадок для проведения замеров проводился органами местного самоуправления с учетом мнения общественности. Инструментальные замеры проводятся дифференцированно на контейнерных площадках многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов с различным видом теплоснабжения, - сообщает сайт правительства Вологодской области.

Добавим, что некая "общественность" довольно часто фигурирует в официальных новостях о тарифах на вывоз мусора, однако кто эти люди, не поясняется. Так, в ноябре 2019 года областные власти пообещали пересмотреть установленный для населения Вологодской области норматив по накоплению твердых бытовых отходов. Для этого разработают новую территориальную схему обращения с ТКО, сообщал сайт регионального правительства.

- Проект новой территориальной схемы в установленном порядке будет согласован со всеми заинтересованными органами, в том числе с общественностью, - заверили в областном правительстве.

Депутат Алексей Голик напоминает вологжанам, что общественность - это жители, и предлагает всем, кто хочет проконтролировать точность замеров, присоединиться к ним:

- Участие общественности обязательно. Фото и видеофиксация и распространение в рамках ст.29 ч.4 Конституции РФ поощряется,- написал Алексей Голик в своей группе в соцсети.

А пока "общественность" остается лишь словом, корректности замеров по накоплению мусора можно доверять в такой же степени, как итогам проверок образовательных учреждений перед началом учебного года. Как известно, участвующая в них "общественность" подтверждает готовность зданий к учебе, хотя там протекают крыши и разваливаются ступеньки.

Активным жителям Череповца удалось выяснить адреса, где будут проводиться замеры в их городе. Список они опубликовали в группе "Череповец весь мусор" и предлагают всем желающим присоединиться к ним, чтобы контролировать процесс. Напомним, в Череповце замеры проводятся до 19 февраля.

Некоторые жители, ознакомившись со списком, отмечают, что адреса для замеров выбраны по принципу, где на один мусорный бак приходится большее количество жителей:

- Странно, но в основном адреса МКД выбраны те, где больше всего носят мусор с соседних МКД. Т.е. вероятность, что новый норматив будет выше, увеличивается. Не позволят себе чиновники еще раз так "опростоволоситься" как при распиле 12 млн для установления "действующих" нормативов. Им уже ЧС и Аквалайн отчитались о вывезенном ТКО в 2019г, вот и будут подгонять размер норматива под этот объем, - пишет Екатерина Толоконцева.

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