На разработку новой схемы обращения с отходами в Вологодской области потратят 8,36 млн рублей

Новую территориальную схему и региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, для Вологодской области разработает ООО «Большая тройка» из Москвы. Таковы результаты проведенного региональным департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования аукциона по поиску подрядчика.

Судя по сайту госзакупок, работы будут выполнены за 8,36 млн рублей в срок до 2 декабря 2020 года. В аукционе также принимало участие ООО «СПБ-Энерготехнологии» из Санкт-Петербурга, предложившее более низкую цену — 8 млн рублей, однако победила все равно «Большая тройка».

Скриншот с сайта госзакупок

Как ранее сообщал NewsVo, в ноябре 2019 года власти пообещали пересмотреть установленный для населения Вологодской области норматив по накоплению твердых бытовых отходов — разработать новую территориальную схему обращения с ТКО.

С 1 января 2019 года в Вологодской области норматив накопления мусора составляет 7,2 литра отходов в день на человека (для многоквартирного благоустроенного жилья). Опрос, проведенный Newsvo, показал, что это примерно в четыре раза больше реального объема мусора, который накапливается у вологжан.

Кроме того, в апреле 2019 года прокуратура сообщила о том, что исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились. «Институт развития регионов», с которым правительство Вологодской области заключило контракт на разработку территориальной схемы обращения с отходами, эти работы не выполнил, а деньги получил. Напомним, контракт на выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами был заключен с АНО «Институт развития регионов» в 2016 году. Фирма получила за его исполнение 11,9 млн рублей.

Однако пересмотр норматива в правительстве связывают не с тем, что он был установлен без оснований, а с тем, что данные, изложенные в схеме обращения с отходами, устарели.

- Будут проведены дополнительные замеры твердых коммунальных отходов для более глубокой дифференциации норматива для категории «население». Существующая территориальная схема утверждена еще в 2016 году, и сегодня требуется привести ее в соответствие с нормами законодательства, - сообщает сайт правительства.

Между тем, предписание пересчитать расходы регоператоров правительству Вологодской области в октябре выдало УФАС.