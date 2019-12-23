Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области

Евгения Сибирцева

Прокуратура Вологодской области направила в суд иск к департаменту ТЭК, в котором требует признать недействующим приказ ведомства о нормативах накопления мусора в Вологодской области, на основании которых были рассчитаны тарифы. Кроме того, прокуратура подтвердила, что при исполнении госконтракта на разработку схемы обращения с твердыми коммунальными отходами были похищены бюджетные средства.

Напомним, областная прокуратура вынесла протест на Приказ департамента ТЭК № 271 от 30.10.2017 года «Об установлении нормативов накопления ТКО на территории Вологодской области» еще в марте 2019 года. Но нормативы так и не поменяли.

- Поскольку нарушения законодательства до настоящего времени Департаментом не устранены, прокуратурой области в Вологодский областной суд направлено административное исковое заявление о признании недействующим со дня принятия приказа начальника Департамента от 30.10.2017 № 271 и приложения к нему, - говорится в ответе прокуратуры, которые она направила двум жительницам Череповца.

Ксения Пелых и Марина Мысовских живут в Череповце и со времени принятия незаконного тарифа на вывоз мусора в Вологодской области обращаются в разные инстанции, чтобы добиться справедливости.

- Сначала нас было четыре человека, потом осталось самых упорных двое, - рассказала Newsvo Марина Мысовских. - Мы же везде запросы и жалобы писали - и в ФАС, и в нашу прокуратуру. Потом собрали все в кучу (ответы и документы) и отправили в Москву с жалобой на бездействие прокуратуры области и просьбой провести проверку ДТЭК,ФАС и прокуратуры.

Приказ департамента ТЭК № 271 от 30.10.2017 года «Об установлении нормативов накопления ТКО на территории Вологодской области» подписал Антон Стрижов, который на тот момент возглавлял департамент. Сейчас он является заместителем губернатора.

В марте 2019 года стало известно, что исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились. Прокуратура выяснила, что «Институт развития регионов», с которым правительство Вологодской области заключило контракт на разработку территориальной схемы обращения с отходами, не выполнил необходимые исследования, а деньги получил. Областная прокуратура тогда сообщила, что готовит судебный иск к департаменту ТЭК.

- Предусмотренные условиями контракта замеры в целях определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, проведены подрядчиком не в полном объеме и с многочисленными нарушениями требований федерального законодательства, - снова констатировала 23 декабря областная прокуратура,в пресс-релизе, который разослала в СМИ.

Однако в августе Newsvo выяснил, что этот иск так и не был подан в суд.

Вместо этого ведомство направило материалы проверки в УФАС. Там тоже подтвердили нарушения при установке тарифов на вывоз мусора в Вологодской области. В июле они были снижены, но ненамного. Антимонопольная служба в октябре выдала правительству Вологодской области предписание пересчитать расходы регоператоров и, при выявлении экономически необоснованных, снизить тариф на вывоз мусора в срок до 20 декабря.

Контейнерная площадка в Вологде на ул. 3 Интернационала. Фото Newsvo.

29 ноября в областном правительстве пообещали пересмотреть установленный для населения Вологодской области норматив по накоплению мусора и разработать новую схему обращения с ТКО. Её проект обещали обсудить с общественностью. Однако ни о каком обсуждении с тех пор не объявляли, а тарифы так и не снизили.

Сейчас в полиции изучают материалы проверки прокуратуры о хищении бюджетных средств при разработке действующей сейчас схему обращения с ТКО в Вологодской области. Предварительно, речь идет о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере .

- В связи с ненадлежащим исполнением госконтракта от 18.10.2016 № 8, материалы проверки по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере прокуратурой области 20.12.2019 направлены в порядке п. 2 ч.2. ст. 37 УПК РФ начальнику Следственного управления УМВД России по Вологодской области для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, - говорится в ответе прокуратуры, которые получили Ксения и Марина.

Следственное управление УМВД России по Вологодской области сейчас возглавляет полковник юстиции Иван Смирнов.

Напомним о госконтракте, про который идет речь. Контракт на выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами в Вологодской области был заключен с АНО «Институт развития регионов» 18 октября 2016 года. Сумма контракта - 11,9 млн рублей. Со стороны правительства области его подписывал начальник департамента ТЭК и ТР Антон Стрижов.

Интересно, что на сайте госзакупок есть два идентичных контракта на эту сумму между департаментом ТЭК и «Институтом развития регионов» (см. скриншоты в галерее). У них разные номера, но в документах обеих госзакупок вставлен один и тот же контракт от 18 октября 2016 года на сумму 11,9 млн рублей. Разница лишь в том, что первый контракт, как указано в госзакупках, исполнен полностью (в нем есть платежные поручения на суммы 9,52 млн рублей и 2,38 мл рублей), а второй – частично (в нем есть платежка на 9,52 млн рублей). Отметим, что платежки на 9,52 млн рублей идентичны, все данные на них совпадают.

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