​​​​​​​Прокуратура Вологодской области не направила в суд иск о признании незаконным «мусорного» норматива 

13.08.2019 [Общество]

Прокуратура Вологодской области пока не вышла в суд с иском о признании незаконным норматива по вывозу мусора, который установлен в регионе. Материалы проверки, в ходе которой были выявлены нарушения, ведомство перенаправило в федеральную антимонопольную службу.

 С 1 января 2019 года в Вологодской области норматив накопления мусора составляет 7,2 литра отходов в день на человека (для многоквартирного благоустроенного жилья). Опрос, проведенный Newsvo, показал, что  это примерно в четыре раза больше реального объема мусора, который накапливается у вологжан.

Как ранее сообщал Newsvo, такой иск о признании незаконным действующего норматива прокуратура собиралась направить в суд после того, как выяснилось, что исследования, необходимые для его установки в Вологодской области, в реальности не проводились.

27 марта 2019 года прокуратура направила в правительство Вологодской области протест на установленный норматив, но он был отклонен. В апреле депутату ЗСО Алексею Голику сообщили, что  ведомство готовит иск в суд, в котором требует отменить приказ департамента ТЭК и ТР №271 об установлении нормативов.

Однако, как сегодня выяснил у прокурора Вологодской области корреспондент Newsvo, этот иск так и не направили в суд.

- Мы решили пойти другим путем. Эти вопросы, в принципе, находятся в прерогативе ФАС России. Наши все документы, которые мы набрали, мы направили в ФАС России. Сам ФАС по весне вносил предписания, потом дополнительно мы тоже направляли материалы своих проверок в ФАС. В сентябре мы посмотрим, что ФАС по своей работе сделает, проанализируем полученные ими результаты и посмотрим, стоит нам иск подавать, или нет. Возможно, что нарушения, которые нами были выявлены, будут уже устранены, - сказал прокурор Вологодской области Александр Гринев.

Прокуратура также передала в ФАС собранные ими материалы об обоснованности тарифа на вывоз мусора в Вологодской области.

Александр Гринев также подчеркнул, что часто общается с чиновниками правительства по этому поводу, и есть понимание, что «надо что-то менять» в данной сфере.

- В правительстве этот вопрос обсуждается регулярно у нас. Есть понимание, что надо что-то менять. Тарифы будут приведены в нормальное, удобоваримое состояние, - сказал прокурор Вологодской области.

Тэги: тарифы, вывоз мусора
Сюжет: Тариф на вывоз мусора

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Вологодская ягода» запустила процедуру своей ликвидации
Житель Грязовецкого района во время охоты на кабана случайно застрелил человека
Прокурор области о набережной Вологды: «Было убого. Сейчас красиво»
«Муниципальная стража» начала свою работу в Вологодском районе
В Череповецком районе частная фирма разбирает проданную ей дорогу
Денис Поздняков покинул пост главного архитектора Череповца
В Великом Устюге водитель ВАЗа насмерть сбил на «зебре» 18-летнюю девушку
33-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП на трассе в Великоустюгском районе
Ярославских архитекторов, выступающих за благоустройство набережной Вологды «по бетону», исключили из сообщества «Городские реновации»
В Великоустюгском районе подросток вытащил из воды тонущего ребенка
13.08.2019 [Происшествия]

Жителя Шексны приговорили к 12 годам колонии за секс с 13-летней дочерью

742
0
12.08.2019 [Общество]

Спичечную фабрику в Череповце обязали ликвидировать незаконные свалки в черте города

682
1
13.08.2019 [Общество]

В Вологде отключают от газа жильцов, не заключивших договор техобслуживания плит

877
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В прокуратуре Вологды принимают жалобы на нарушения при организации выборов
В кювете возле дороги Сокол-Харовск нашли мертвого мужчину
В Вологде отключают от газа жильцов, не заключивших договор техобслуживания плит
​​​​​​​Прокуратура Вологодской области не направила в суд иск о признании незаконным «мусорного» норматива 
В Вологде предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу пива подростку
«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел
Прокуратура проверит законность аукционов по закупке подарков для вологодских первоклассников
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

605
0
13.08.2019 [БлогоVO]

«Последние сутки» — в Вологде

147
0
13.08.2019 [Обзор Прессы]

Минобороны требует от жителей села под Северодвинском покинуть его

280
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика