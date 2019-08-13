​​​​​​​Прокуратура Вологодской области не направила в суд иск о признании незаконным «мусорного» норматива 

Прокуратура Вологодской области пока не вышла в суд с иском о признании незаконным норматива по вывозу мусора, который установлен в регионе. Материалы проверки, в ходе которой были выявлены нарушения, ведомство перенаправило в федеральную антимонопольную службу.

С 1 января 2019 года в Вологодской области норматив накопления мусора составляет 7,2 литра отходов в день на человека (для многоквартирного благоустроенного жилья). Опрос, проведенный Newsvo, показал, что это примерно в четыре раза больше реального объема мусора, который накапливается у вологжан.

Как ранее сообщал Newsvo, такой иск о признании незаконным действующего норматива прокуратура собиралась направить в суд после того, как выяснилось, что исследования, необходимые для его установки в Вологодской области, в реальности не проводились.

27 марта 2019 года прокуратура направила в правительство Вологодской области протест на установленный норматив, но он был отклонен. В апреле депутату ЗСО Алексею Голику сообщили, что ведомство готовит иск в суд, в котором требует отменить приказ департамента ТЭК и ТР №271 об установлении нормативов.

Однако, как сегодня выяснил у прокурора Вологодской области корреспондент Newsvo, этот иск так и не направили в суд.

- Мы решили пойти другим путем. Эти вопросы, в принципе, находятся в прерогативе ФАС России. Наши все документы, которые мы набрали, мы направили в ФАС России. Сам ФАС по весне вносил предписания, потом дополнительно мы тоже направляли материалы своих проверок в ФАС. В сентябре мы посмотрим, что ФАС по своей работе сделает, проанализируем полученные ими результаты и посмотрим, стоит нам иск подавать, или нет. Возможно, что нарушения, которые нами были выявлены, будут уже устранены, - сказал прокурор Вологодской области Александр Гринев.

Прокуратура также передала в ФАС собранные ими материалы об обоснованности тарифа на вывоз мусора в Вологодской области.

Александр Гринев также подчеркнул, что часто общается с чиновниками правительства по этому поводу, и есть понимание, что «надо что-то менять» в данной сфере.