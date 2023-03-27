Из-за новой школы в Соколе топит близлежащие дома

27.03.2023 [Общество]

Новая школа в Соколе принесла большое горе жителям ближайших домов. Пишут сокольчане. С момента введения школы в эксплуатацию, жителей близлежащих домов стало топить. 

По словам жителей подрядчик при строительстве повредил дренажную систему и не восстановил ее. 

Ранее NewsVo писал, что новую школу №9 в Соколе открыли в январе 2021 года

Учреждение планировали построить еще к 2019 году, однако позже сроки по неизвестным причинам перенесли. Работы по возведению здания начало ЗАО «Горстройзаказчик» из Вологды. Сумма контракта — 618,7 млн рублей. 1 сентября 2020 года в школу уже должны были пойти дети.

О том, что строители отстают от графика на четыре месяца, пресс-служба губернатора сообщала еще в декабре 2019 года. Тогда подрядчик пообещал областным властям выполнить все работы в срок. Отставание констатировал и начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев, выехав на стройку в марте 2020 года. Весной глава района Юрий Васин заявил, что отставание «устранимо» и школа будет сдана в срок. 

Но открытие перенесли на 5 октября, как пояснил губернатор, из-за того, что пандемия коронавируса помешала вовремя привезти в учреждение всё необходимое оборудование. Позже стало известно, что и к этой дате школа детей принять не сможет — по словам чиновников, проблемы с приемкой здания возникли из-за изменения законодательства о пожарной безопасности. 

В итоге школа была построена в 2021 году. А жителям соседних домов теперь приходится жить в воде - их участки, дворы, подвалы и хозяйственные постройки бесконечно топит из-за того, что подрядчик при строительстве школы повредил дренажную систему и «забыл» её восстановить:

«В конце прошлого года Сокольская Администрация активно отвечала жителям города Сокола, Сокольской прокуратуре, депутату Анатолию Дианову, что все необходимые меры по устранению нарушений, допущенных при строительстве новой школы и деревянных домов, когда была повреждена и не восстановлена существующая дренажная система, приняты, работы проведены. Об этом же нам сообщала прокуратура, которая отреагировала, но, вероятно, была введена в заблуждение сокольскими чиновниками. Проблема очень серьёзная! Частные дома, хозпостройки, земельные участки сокольчан в воде! Вода не уходит в существовавшую ранее дренажную систему, нарушенную подрядчиками муниципалитета! Страдают люди, животные, повреждается имущество! Прокуратура Вологодской области, Генеральная прокуратура Российской Федерации , примите меры!!! Решите проблему системно, комплексно, обяжите виновных лиц восстановить нарушенную дренажную систему в районе улицы Дегтярева!!!", - написали сокольчане. 

В декабре прошлого года они уже получили ответ от прокуратуры Сокольского района о том, что их жалобы по поводу подтоплений нашли свое подтверждение. Это касается улиц Дегтярева, Мичурина и Лесной города Сокола. В адрес администрации Сокола было внесено представление об устранении нарушений закона, которое, по информации межрайонной Сокольской прокуратуры, рассмотрено и удовлетворено.

 

Тэги: потоп, местные жители, Сокол, паводок
Фото местных жителей

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