Открытие новой школы в Соколе вновь перенесут

30.09.2020 [Общество]
Открытие новой школы в Соколе вновь перенесут

Администрация Сокола вновь планирует ходатайствовать перед губернатором области о переносе даты открытия новой школы на 528 мест. На этот раз, по словам чиновников, проблемы возникли из-за изменения законодательства о пожарной безопасности. 

— В середине августа вступили в силу новые требования к учебным заведениям, касающиеся обеспечения пожарной безопасности. И это создало серьезные проблемы: поскольку школа сдается позднее, она должна соответствовать актуальным требованиям. В противном случае впоследствии могут возникнуть проблемы с получением лицензии на образовательную деятельность. На уровне руководства муниципалитета было принято решение: исправить все в соответствии с новыми требованиями, — сообщает Сокол.Инфо. 

Чтобы соответствовать всем требованиям, необходимо расширить ряд дверных проемов и смонтировать дополнительные элемент пожарно-охранной сигнализации. Деньги на проведение этих работ будут выделены из районного бюджета.

По словам заместителя руководителя администрации района Александра Лемехова, к подрядной организации, осуществлявшей строительство школы, на сегодня нет претензий: здание построено в соответствии с первоначальным проектом. 

О том, что строители отстают от графика на четыре месяца, пресс-служба губернатора сообщала еще в декабре 2019 года. Тогда подрядчик пообещал областным властям выполнить все работы в срок. Отставание констатировал и начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев, выехав на стройку в марте 2020 года. Весной глава района Юрий Васин заявил, что отставание «устранимо» и школа будет сдана в срок. 

Как ранее сообщал NewsVo, школу в Соколе планировали построить еще к 2019 году, однако позже сроки по неизвестным причинам перенесли. В феврале работы по возведению здания начало ЗАО «Горстройзаказчик» из Вологды. Сумма контракта — 618,7 млн рублей. 1 сентября 2020 года в школу уже должны были пойти дети. Но открытие перенесли на 5 октября, как пояснил губернатор, из-за того, что пандемия коронавируса помешала вовремя привезти в учреждение всё необходимое оборудование. 

Тэги: Сокол, школа, Строительство

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