Строители школы в Соколе по-прежнему отстают от графика

Строительство школы на 528 мест в Соколе по-прежнему ведется с отставанием от графика. В этом представители областных властей убедились, посетив объект 10 марта.

— На сегодняшний день видно отставание от первоначального графика производства работ, поставлена задача до конца недели (ред. — 13 марта) оформить и подготовить детальный сетевой график выполнения работ, с учетом отставания на объекте, для того, чтобы сдать данный объект в срок. Кроме того, подготовить информацию и графики финансирования объекта — для того, чтобы выполнить обязательства, взятые перед федерацией на предмет освоения федерального финансирования, — рассказал начальник департамента строительства Вологодской области Дмитрий Буслаев изданию Сокол. инфо.

Глава Сокольского района Юрий Васин отметил, что отставание "устранимо", и школа должна быть сдана в срок.

О том, что строители отстают от графика на четыре месяца, в декабре 2019 года сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области. Тогда подрядчик пообещал областным властям выполнить все работы в срок.

Как ранее сообщал NewsVo, школу в Соколе планировали построить еще к 2019 году, однако позже сроки по неизвестным причинам перенесли. В феврале работы по возведению здания начало ЗАО «Горстройзаказчик» из Вологды. Сумма контракта — 618,7 млн рублей. 1 сентября 2020 года в школу уже должны пойти дети.