Строить новую школу в Соколе будет «Горстройзаказчик» из Вологды

Школу на 528 мест с бассейном, которую обещают открыть в Соколе в 2020 году, будет строить ЗАО «Горстройзаказчик» из Вологды* (гендиректор - Петр Рыжков). Эта фирма стала единственным участником аукциона по поиску подрядчика, объявленного комитетом госзаказа Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, школу в Соколе планировали построить к 2019 году, соответствующая информация есть в программе содействия созданию в Вологодской области новых мест в общеобразовательных организациях на 2018 -2025 годы. Однако позже сроки по неизвестным причинам перенесли.

Проектом предусмотрена расчистка площадки под будущую школу на улице Советской (необходимо вырубить около 10 деревьев и снести пару десятков гаражей). Подрядчику надо будет построить кирпичное здание Ш-образной конфигурации, трехэтажное, со скатной крышей и подвалом.

- Для сообщения между этажами в школе запроектированы три лестничные клетки, предусмотрен лифт, доступный для маломобильных групп населения. Наружная отделка – система вентилируемых фасадов с отделкой металлическими кассетами, - говорится в аукционной документации.

Бассейн с четырьмя дорожками по 25 метров планируется построить в отдельном здании, в него будут ходить через теплый коридор длиной 17,6 метров. Это будет здание с ванными, раздевалками, душевыми, санузлами, помещением дежурного врача, инвентарной. Кроме того, здание бассейна должно быть оборудовано двумя лифтами, доступными для использования маломобильными группами населения.

Общая площадь здания школы – 10042,3 квадратных метров. Сумма контракта - 618,7 млн рублей.

Напомним, что ЗАО «Горстройзаказчик» сейчас также занимается реконструкцией аэропорта в Великом Устюге (сумма контракта - 1 млрд. 83 млн. рублей). Кроме того, эта фирма построила новую школу на улице Северной в Вологде (сумма контракта – 964,9 млн рублей), где она также была единственным участником аукциона.

Добавим, что некоторые дольщики, купившие квартиры в домах, которые возводит "Горстройзаказчик", предостерегают жителей, планирующих отдать детей в новую школу. по поводу сроков:

- Горстройзаказчик в Вологде не может вовремя закончить строительство двух жилых новостроек. Купили у них квартиру летом, с обещанием " кровь из носу" , что в октябре уже будем жить в новой квартире, до сих пор дом не сдан и куча недочетов и нарушений. А на своём сайте людям уже предлагают новый дом, сданный в 3 квартале 2019 г, который ещё даже не начинали строить. Как думаете, за пол года реально дом построить? Вот и доверяйте им. <...>Построить то они построят, но вот вопрос, будет ли это вовремя?! Это я к тому,чтобы люди, планирующие отправить своих детей в новую школу в 2020 году, не испытывали больших надежд. Лично мы- дольщики, сыты ихними обещаниями по горло!!! - написала в соцсети Марина Крапивина.

* Не путать с ООО "Горстройзаказчик" из Череповца.