В департаменте природных ресурсов заявили, что строить полигоны для каждого округа Вологодской области экономически нецелесообразно

В департаменте природных ресурсов заявили о том, что строить полигоны для каждого района и округа Вологодской области экономически нецелесообразно.

Такой ответ, в частности получили жители Вашкинского района, которые недавно написали обращение во все инстанции с просьбой перестать свозить к ним в Липин Бор мусор из соседнего Кирилловского района.

Жители Липина Бора обратились в прокуратуру с просьбой запретить на местном полигоне складирование и прием отходов из других районов.

Обратившиеся считают, что их полигон ТБО изначально расположен с нарушением норм.

«А именно: данный полигон расположен в непосредственной близости от с. Липин-Бор, самого крупного населённого пункта Вашкинского района и от 2 озер: Белого и Щукинского. Полигон был сделан на болоте, на высоте 166 м над уровнем моря что прилегает к грунтовым водам, которые впадают в р.Боровка и Белое озеро (111м н.у.м), а также связан со Щукинским озером, традиционном месте массового отдыха вашкинцев и гостей района. На Щукинском озере произрастает кувшинка, растение занесённое в красную книгу».

Жители Вашкинского района также отметили, что в их районе проживает 6,5 тысяч жителей, вместе с тем в Кирилловском районе проживает 15,5 тысяч, не считая туристического потока и производства. Из-за этого свалка растет слишком быстро.

На свое обращение они получили ответ от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Там заявили, что строительство отдельных некрупных полигонов для каждого отдельного района экономически необоснованы и повлекут за собой рост тарифа.

Ранее на территории области приказом департамента от 10 января 2022 года была утверждена территориальная схема обращения с отходами.

В департаменте поясняют, что все потоки ТКО были оптимально проработаны "с учетом решения задачи оптимизации транспортных потоков, расположения и технических характеристик объектов, в том числе с учетом поручений и рекомендаций по проекту территориальной схемы".

Так, в Вашкинском районе на 2024–2025 год запланирована реконструкция полигона ТБО и строительство мусоросортировочной станции.

Жители Вологодской области, которых волнует вопрос размещения ТКО, уже не раз обращали внимание на новую территориальную схему. Возмущение она вызвала еще в 2021 году, когда только утверждалась Особенно жителей возмутил тот факт, что полигоны будут размещены не во всех районах. В итоге одни будут принимать не только свой мусор, но и чужой. Однако, в правительстве области тогда ответили, что это все фейковая информация и ложь.

Позже жители Сокольского района составили коллективное обращение, адресованное губернатору Вологодской области, депутатам Законодательного собрания региона, прокуратуре, начальнику департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, а также главе Сокольского района. Жители в своем письме выступали против проекта новой территориальной схемы по обращению с ТКО.

Проект Территориальной схемы Вологодской области предусматривал, что в течение ближайших десяти лет Сокол станет принимать на свой полигон мусор с десяти районов области. В 2021 году жители Сокольского района, также как и жители Вашкинского района требовали внести изменения в проект Территориальной схемы таким образом, чтобы каждый район принимал мусор на своих полигонах. Однако, их обращение никак не повлияло на решения властей. Людей просто обвинили во лжи.

Не согласны со строительством полигона и жители Великоустюгского районе. Они уже второй год пытаются отстоять земли под деревней Горбачево, которые отданы под строительство полигона и мусоросортировочной станции. Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте.

В 2021 году тогда еще заместитель губернатора Виктор Рябишин заявлял на встрече с устюжанами, выступающими против строительства свалки рядом с деревней Горбачево, что каждый район будет перерабатывать свой мусор у себя.