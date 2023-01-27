Жители Липина Бора обратились в прокуратуру с просьбой запретить на местном полигоне складирование и прием отходов из других районов

27.01.2023 [Общество]

Жители Липина Бора обратились в прокуратуру с просьбой запретить на местном полигоне складирование и прием отходов из других районов.

«С января 2023 года на полигон ТБО (зарегистрированный в 2014 году, на самом деле его эксплуатация началась раньше),  запланированный только для захоронения отходов Вашкинского района в несколько  раз увеличен поток ТБО путём поступления отходов из Кирилловского района», — написали жители. 

Жители Вашкинского района считают, что полигон их полигон ТБО изначально расположен с нарушением норм.

«А именно: данный полигон расположен в непосредственной близости от с. Липин-Бор, самого крупного населённого пункта Вашкинского района и от 2 озер: Белого и Щукинского. Полигон был сделан на болоте, на высоте 166 м над уровнем моря что прилегает к грунтовым водам, которые впадают в р.Боровка и Белое озеро (111м н.у.м), а также связан со Щукинским озером, традиционном месте массового отдыха вашкинцев и гостей района. На Щукинском озере произрастает кувшинка, растение занесённое в красную книгу».

Жители Вашкинского района также отметили, что в их районе проживает 6,5 тысяч жителей, вместе с тем в Кирилловском районе проживает 15,5 тысяч, не считая туристического потока и производства.

«Таким образом, количество мусора на данном полигоне возрастает в несколько раз, что ухудшает экологическую обстановку с. Липин-Бор, Белого озера, Щукинского озера, р. Шексна, а также 2 родников и скважины, из которой производится водозабор питьевой воды для с. Липин-Бор, колодцев близ лежащих деревень. На данный момент на полигоне скоплена большая мусорная масса. Кроме того, резкое увеличение мусора  на полигоне  расположенном в лесополосе может привести к выбросам метана, что чревато возникновением пожаров, в близи от таких объектов как заправка Лукойл, электроподстанция и новая ветка газопровода», — написали жители.

Все вышеперечисленные факторы по мнению жителей могут нанести непоправимый вред  экологии, водным ресурсам и здоровью людей. 

Жители просят через прокуратуру запретить приём и складирование мусора Кирилловского района на полигоне Вашкинского района, перенаправив отходы Кирилловского района на другие полигоны области. А также обязать местные органы власти и  Департамент природных ресурсов Вологодской области, найти другое место для строительства нового  полигона ТБО, с изначально чётким определением субъектов, которые будут пользоваться данным полигоном. Расположить его на основе действующих, требований, не рядом с природными объектами и населёнными пунктами, которым полигон может причинить вред. Получить положительное заключение государственной экологической экспертизы, пройти обязательную процедуру общественного обсуждения (публичных слушаний). 

Жители Вашкинского района считают, что в каждом районе должен быть свой полигон. 

 

Тэги: полигон ТБО, мусорная реформа, мусор

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