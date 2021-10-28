"Мертвая зона": жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

Наталья Рюмина

Инициативная группа направила открытое письмо губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову и главе Великоустюгского района Александру Кузьмину. Люди взывают к памяти и совести чиновников. А также просят у властей выйти на открытый диалог. Ведь с ними место свалки никто не согласовывал.

Обещали переработку, получили свалку

18 октября Newsvo сообщал, что Под Великим Устюгом спроектируют полигон ТБО в три раза большей мощности, чем был до этого. Он будет располагаться вблизи деревни Горбачево, свидетельствуют данные закупки.

Районные власти заложили на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» почти 45 миллионов рублей.

Аукцион на работы был объявлен 13 октября. Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Горстройзаказчик». Проектные решения должны быть готовы к 1 декабря 2022 года. В этом же году, судя по территориальной схеме, исчерпает свои ресурсы старая великоустюгская свалка, которую эксплуатирует ООО «АВС». Мощность старой свалки 14 840 тонн в год. Новый полигон должен быть в три раза мощнее.

Когда только начались разговоры о строительстве полигона, жители Великого Устюга опасались, что вместо полигона для местных, недалеко от города построят экотехнопарк, такой же, как планировали построить в Шиесе.

Однако летом прошлого года губернатор области Олег Кувшинников заверил устюжан, что это будет не экотехнопарк, а стандартный полигон для захоронения мусора именно Великоустюгского муниципального района. Для сравнения, в Шиесе планировали полигон мощностью более 2 миллионов тонн отходов в год.

О том, что уже заказан проект полигона, и где будет располагаться свалка, устюжане узнали из новостей. Никаких общественных слушаний не проводилось. Место было выбрано без участия местных жителей.

Жители куста деревень Шарденьга Великоустюгского района узнав о том, что свалка будет располагаться рядом с их домами выступили против строительства полигона. Они написали открытое письмо губернатору Вологодской области и главе Великоустюгского района.

"За годы вашего правления вы приучили нас не верить вашим словам, искать двойное дно в ваших радужных планах и обещаниях. Вечным памятником вашей эпохе будут долго ещё ходить в народе легенды о «Вологодской ягоде» и Великоустюгском аэропорте, который год уже, по вашим планам, принимает «Боинги»", - пишут жители.

Они напомнили властям, что, когда в области поднимали тарифы на утилизацию мусора, обещали строить мусороперерабатывающие заводы, а не свалки. Также им обещали, что решение о строительстве полигона для захоронения отходов будет приниматься совместно с жителями.

Устюжане уверены, что будущий полигон будет построен в одном из самых болотистых мест, где десятки ручьёв и лесных рек сливаются в Шарденьгу.

"Определяя место для захоронения отходов рядом с деревней Горбачёво, вы хороните всю Шарденьгу, убиваете флору и фауну не только шарденгской поймы, но и Юга, Сухоны, Северной Двины", - пишут активисты.

"Какова подача, таков и отклик"

Люди добиваются от властей заключений экологов и общественных обсуждений.

26 октября администрация Великого Устюга опубликовала ответ у себя в группе на обращения активистов.

"Вопрос о планируемом строительстве полигона ТКО в Великоустюгском районе вызвал шквал эмоций, и это неудивительно. Какова подача, таков и отклик. Из открытого письма А. Смолиной следует, что власти, назло всем решили превратить в помойку нашу чудесную малую родину. Но вот факты говорят об обратном", - написали чиновники, и привели в доказательство 10 фактов, которые должны убедить устюжан в том, что они возмущаются зря.

Власти Великого Устюга написали, что на территории Великоустюгского района ежегодно образуется 24 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов. Заводы по переработке мусора эффективны лишь в случае, когда этого мусора очень много. При сравнительно небольших объёмах такие заводы не могут быть рентабельны, что подтверждает мировой опыт. То есть, в Великоустюгском районе завод по переработке мусора неприемлем. Тем более, на такие заводы отправляются только 30% отходов.

"Проблему с твёрдыми коммунальными отходами, которые образуются на территории Великоустюгского района нужно решать на территории Великоустюгского района. Как мы с вами не хотим допустить ввоз мусора с соседних территорий, так этого не хотят и наши соседи. Точно так же, в границах нашего района любой вариант для размещения объекта по обращению с отходами, будет с негодованием отвергнут жителями близлежащих деревень, посёлков, городов", - ответили чиновники.

Они убеждают устюжан, что техническое задание на проектно-изыскательские работы по объекту составлено с учётом самого передового опыта других регионов России и проверено ведущими экспертами и специалистами Публично-правовой компании «Российский экологический оператор», Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, Комитета государственного заказа области.

Кроме того, земельный участок для проектирования объекта выбран с соблюдением всех требований и ограничений.

"Учтены границы водоохранных зон всех речек и ручьёв, включая р. Шарденьгу, р. Левиха и р. Самсониха. Территория участка отнюдь не является «полем, которое загадят мусоровозы», или болотом. В настоящее время там растут сорные кустарники и отдельные деревья. Участок не расположен на землях лесного фонда, на землях сельхозназначения, не попадает в границы зон затопления и подтопления, не попадает в границы особо охраняемых природных территорий. Расстояние до ближайшего жилого дома составляет более 1,3 км, при минимально допустимом – 500 метров. Из деревень Верхняя Шарденьга, Горбачево, Жуково и Подволочье проектируемый комплекс по обращению с твёрдыми коммунальными отходами будет нельзя даже увидеть", - уверяют власти.

Нет - свалке, да - раздельному сбору мусора

Жителей деревень поддерживают уже в нескольких регионах страны. В поддержку устюжан выступила вологодский писатель, член союза писателей России Наталья Мелехина.

"Вчера прочитала официальный ответ властей Великоустюгского района жителям деревни Горбачево, которые протестуют против мусорного полигона на вот этом чудесном поле. Фото поля прилагаю, потому что земля не должна быть абстрактным участком под номером из договора аренды, земля для крестьянина всегда имеет лицо. Так вот посмотрите в лицо этого поля и запомните его. Учтите, что для крестьянина это поле такое же живое существо, как и человек, только в отличие от человека, оно вечно. Оно помнит его предков, но оно увидит и его потомков через многие поколения", - говорит она.

Наталья Мелехина обратила внимание, что некоторые обвинили автора обращения Антониду Смолину в излишней эмоциональности:

"Товарищи дорогие, помните, когда надо было зазвать народ на выборы депутатов или красиво выступить на День российской конституции, вы в свои речи неумеренно вписывали слово "патриотизм"? Так вот теперь благодаря Антониде вы узнали, что это слово значит. Расширила она ваш лексикон. Это те самые "эмоции", с которыми брали Рейхстаг, остановили поворот сибирских рек и отстояли Шиес. Считайте, что такая у писателей роль ругательная: очистить слово от всякой шелухи и мусора и вернуть ему истинное значение, как и очистить родную землю от свалок. Посмотрите-ка на фото: какая она красавица! Как за такую да не бороться? Каким для этого надо быть био-роботом?"

Жители деревни Горбачёво и села Верхняя Шарденьга, тем временем, выходят на одиночные пикеты. Активисты и все, кто их поддерживает, хотят донести до чиновников - перевозить отходы с места на место и закапывать их в полях возле деревень - это не решение вопроса. Нужно повсеместно продвигать раздельный сбор отходов и их сортировку в домохозяйствах, поддерживать заготовителей и переработчиков вторсырья и выходить с законодательной инициативой о запрете одноразовой неперерабатываемой пластиковой упаковки.