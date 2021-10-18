Под Великим Устюгом спроектируют полигон ТБО в три раза большей мощности, чем был до этого

18.10.2021 [Общество]

Под Великим Устюгом спроектируют полигон ТБО в три раза большей мощности, чем был до этого

Районные власти заложили на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» почти 45 миллионов рублей. 

Аукцион на работы был объявлен 13 октября. Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Горстройзаказчик». Проектные решения должны быть готовы к 1 декабря 2022 года. В этом же году, судя по территориальной схеме, исчерпает свои ресурсы старая великоустюгская свалка, которую эксплуатирует ООО «АВС». 

На данный момент она является несанкционированной, но продолжает работу. Для обеспечения бесперебойного вывоза ТКО все объекты размещения отходов, указанные в территориальной схеме, и несоответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, осуществляют свою деятельность до момента введения в эксплуатацию новых полигонов. 

Мощность старой свалки 14 840 тонн в год. 

Проект нового полигона должен предусмотреть общий объем размещения ТКО – 50 тысяч тонн в год. Такой же объем будет составлять сортировка. Плюс там будут размещаться отходы, не относящихся к ТКО – 20 тысяч тонн в год. Мощность нового полигона практически в три раза больше, чем у имеющейся на данный момент свалки. 

При планировке участка должны быть предусмотрены размещение КПП и весовой; дезинфекционный барьер; производственный корпус с линией сортировки; участок компостирования органической фракции ТКО, административно–бытовой корпус для размещения административного и рабочего персонала; котельная для нужд отопления и горячего водоснабжения; склад вторичного сырья; сам полигон захоронения ТКО; дренажная система для сбора и отвода образующегося в теле полигона фильтрата и так далее.

Начальная цена контракта - 43 960 359,20 рублей. Аукцион по выбору подрядчика состоится 11 ноября. 

Напомним, что жители Великого Устюга опасались, что вместо полигона для местных, недалеко от города построят экотехнопарк, такой же, как планировали построить в Шиесе. 

Однако летом прошлого года губернатор области Олег Кувшинников заверил устюжан, что это будет не экотехнопарк, а стандартный полигон для захоронения мусора именно Великоустюгского муниципального района. Для сравнения, в Шиесе планировали полигон мощностью более 2 миллионов тонн отходов в год. 

"Хочу подчеркнуть, что существующая территориальная схема обращения с отходами не предусматривает поступление в нашу область из других регионов. В будущей схеме, которую мы сейчас отрабатываем, такой опции тоже не будет. Поэтому все, кто пишет в соцсетях, что мы там второй Шиес строим — это не соответствует действительности. Полигон будет построен к 2024 году, время у нас есть для выбора площадки, поэтому спокойно этим вопросом занимаемся", — сказал губернатор.

Тэги: свалка

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