Экотехнопарк построят в Вологодской области в 200 км от Шиеса

Заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин сообщил о планах по строительству экотехнопарка в Великоустюгском районе. На нём будет осуществляться сортировка, переработка и захоронение отходов. Сроки и точное место появления объекта он не уточнил.

«Это в полной мере соответствует достижению целей и задач, поставленных в федеральном проекте „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ национального проекта „Экология“. В ближайшее время предстоит оценить необходимые для этого финансовые вложения и сроки реализации проекта», — пояснил Виктор Рябишин.

Заявление чиновник сделал во время рабочей поездки в Великоустюгский район, где провёл совещание с представителями местной власти. Речь на нем шла о вывозе мусора с туристических объектов и из населенных пунктов, которые становятся недоступными во время паводка. Потом все участники совещания отправились на действующий полигон храненияя ТБО, а после осмотрели земельный участок, где, по словам Рябишина, и планируется строительство, как выразился чиновник, «современного экологичного экотехнопарка».

Он добавил, что строительство планируется в рамках разработки территориальной схемы обращения с отходами. Как напоминает пресс-служба правительства области, для разработки этой схемы губернатор Олег Кувшинников поручил на местах оценить работу полигонов, операторов и перевозчиков.

Великоустюгский район находится примерно в 200 километрах от прославившегося на всю страну архангельского Шиеса. Здесь вблизи железнодорожной станции также должен был появиться экотехнопарк. Однако после масштабных протестов местных жителей стройку остановили. В этих акциях участвовали и жители Великоустюгского района. Сейчас дело о строиельстве этого объекта рассматривается в Вологде, в 14-м арбитражном апелляционном суде, писал NewsVo.