Экотехнопарк построят в Вологодской области в 200 км от Шиеса

11.08.2020 [Общество]

Заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин сообщил о планах по строительству экотехнопарка в Великоустюгском районе. На нём будет осуществляться сортировка, переработка и захоронение отходов. Сроки и точное место появления объекта он не уточнил. 

«Это в полной мере соответствует достижению целей и задач, поставленных в федеральном проекте „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ национального проекта „Экология“. В ближайшее время предстоит оценить необходимые для этого финансовые вложения и сроки реализации проекта»,  — пояснил Виктор Рябишин.

Заявление чиновник сделал во время рабочей поездки в Великоустюгский район, где провёл совещание с представителями местной власти. Речь на нем шла о вывозе мусора с туристических объектов и из населенных пунктов, которые становятся недоступными во время паводка. Потом все участники совещания отправились на действующий полигон храненияя ТБО, а после осмотрели земельный участок, где, по словам Рябишина, и планируется строительство, как выразился чиновник, «современного экологичного экотехнопарка».  

Он добавил, что строительство планируется в рамках разработки территориальной схемы обращения с отходами. Как напоминает пресс-служба правительства области, для разработки этой схемы губернатор Олег Кувшинников поручил на местах оценить работу полигонов, операторов и перевозчиков.

Великоустюгский район находится примерно в 200 километрах от прославившегося на всю страну архангельского Шиеса. Здесь вблизи железнодорожной станции также должен был появиться экотехнопарк. Однако после масштабных протестов местных жителей стройку остановили. В этих акциях участвовали и жители Великоустюгского района. Сейчас дело о строиельстве этого объекта рассматривается в Вологде, в 14-м арбитражном апелляционном суде, писал NewsVo.

Тэги: мусор, сортировка, экотехнопарк

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

27 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде задержали начальника департамента культуры области
В Белозерске закрыли инфекционное отделение больницы из-за заболевших коронавирусом медиков
14 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Вологде на улице Ярославской разбили ВАЗ, стоящий на подъезде к стройке детсада
Череповец вышел на первое место в области по общему количеству заболевших COVID-19
Три человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
Трудовой договор с главврачом «Вологодской психиатрической больницы» расторгли по требованию прокуратуры
Из бюджета Вологодской области решили потратить более 100 тысяч рублей на покупку стола
10.08.2020 [Общество]

В Белозерске создали народную карту по свалкам и площадкам с ТКО

637
0
10.08.2020 [Экономика]

ЦБК под Вологдой станет перерабатывать отходы производства и продавать их на экспорт

1182
0
07.08.2020 [БлогоVO]

Вологда может лишиться ещё одного экологического каркаса в зоне между Ленинградской и Бывалово

1129
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде задержали серийного похитителя алкоголя
Лесничества Вологодской области впервые оснастили квадроциклами
«На мне не было бейджика „Витюша“»: экс-работник «К& Б» в Череповце отрицает, что продал пиво подростку
Администрации Кадуя по суду пришлось возводить пандус у входа в свое здание
Экотехнопарк построят в Вологодской области в 200 км от Шиеса
Более сотни домов Заречья в Вологде попадут под отключение воды
В Вологде задержали начальника департамента культуры области
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

2653
0
11.08.2020 [БлогоVO]

Музыканты сыграли концерт в разрушенном храме Великого Устюга, чтобы собрать деньги на его восстановление

128
0
10.08.2020 [Обзор Прессы]

Непригодный для жизни дом в Узком переулке в Вологде несколько лет не признают аварийным

587
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика