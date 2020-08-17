Вологодский губернатор заявил, что мусорный полигон под Великим Устюгом построят к 2024 году

17.08.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что в Великоустюгском районе построят «стандартный» мусорный полигон, а не экотехнопарк.

— Решение по строительству полигона по сортировке и захоронению отходов в Великоустюгском муниципальном районе принято. Есть на этот счет решение суда. Нам необходимо начать строительство в 2022 году, поэтому мы сейчас подбираем место. В настоящее время, к сожалению, на территории Великоустюгского района, в  котором проживает  53 тысячи человек, нет ни одного сертифицированного полигона для захоронения твердых бытовых отходов. По моему поручению замгубернатора Рябишин выехал в район для рассмотрения места захоронения ТБО, - отметил Кувшинников 17 августа в ходе оперативного совещания в правительстве Вологодской области.

По словам Кувшинникова, место для размещения полигона сейчас выбирается, его расположение согласуют с общественностью.

— И это будет не экотехнопарк, а стандартный полигон для захоронения мусора именно Великоустюгского муниципального района. Хочу подчеркнуть, что существующая территориальная схема обращения с отходами не предусматривает поступление в нашу область из других регионов. В будущей схеме, которую мы сейчас отрабатываем, такой опции тоже не будет. Поэтому все, кто пишет в соцсетях, что мы там второй Шиес строим — это не соответствует действительности. Полигон будет построен к 2024 году, время у нас есть для выбора площадки, поэтому спокойно этим вопросом занимаемся, — говорит губернатор.

Ранее NewsVo сообщал, что о планах по строительству экотехнопарка в Великоустюгском районе объявил на прошлой неделе в ходе рабочего визита в муниципалитет заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин. Он осмотрел земельный участок, где, по его словам, и планируется строительство, как выразился чиновник, «современного экологичного экотехнопарка».  Он добавил, что строительство планируется в рамках разработки территориальной схемы обращения с отходами. Как напоминает пресс-служба правительства области, для разработки этой схемы губернатор Олег Кувшинников поручил на местах оценить работу полигонов, операторов и перевозчиков.

Великоустюгский район находится примерно в 200 километрах от прославившегося на всю страну архангельского Шиеса. Здесь вблизи железнодорожной станции также должен был появиться экотехнопарк. Однако после масштабных протестов местных жителей стройку остановили. В этих акциях участвовали и жители Великоустюгского района. Сейчас дело о строиельстве этого объекта рассматривается в Вологде, в 14-м арбитражном апелляционном суде, писал NewsVo.

Тэги: полигон ТБО, Шиес, вывоз мусора

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