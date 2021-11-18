В Вологодской области утверждают новую территориальную схему по обращению с отходами

Наталья Рюмина

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области сообщил о разработке проекта приказа «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Вологодской области». Информация об этом была размещена на сайте ведомства 15 ноября 2021 года.

В марте 2021 года в Вологодской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения из бюджета средств, выделенных на разработку территориальной схемы обращения с отходами. Теперь власти готовят новые документы.

В целях общественного обсуждения проект приказа также размещен на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области. К нему приложена территориальная схема, которая рассчитана на следующие 10 лет.

«Настоящим проектом приказа предлагается утвердить новую территориальную схему обращения с отходами Вологодской области и отменить приказ департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 29 декабря 2016 года № 174. В пояснительной записке говорится, что новая территориальная схема разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ „Об отходах производства и потребления“, постановлением правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130 „О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем“, постановлением губернатора области от 5 февраля 2020 года № 24 „О передаче полномочий“ и Положением о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, утвержденным постановлением правительства области от 5 апреля 2010 года № 362», — говорится в пояснительной записке.

В рамках Государственного контракта от 5 февраля 2020 года № 3, в 2020 году были проведены инструментальные замеры отходов и их морфологического состава по трем сезонам: «зима», «лето» и «осень». Замеры по «весне» проводились в апреле этого года из-за пандемии.

По замерам были вновь определены дифференцированные нормативы накопления ТКО, которые зафиксированы в территориальной схеме обращения с отходами.

«Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию отходов, обеспечивающую минимальный, объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот. Территориальная схема разрабатывается и утверждается на срок 10 лет. В случае необходимости в территориальную схему могут быть внесены корректировки. Внесения, отмены, изменения, утраты силы, а также принятия иных локально-нормативных правовых актов в связи с принятием проекта не требуется.

Принятие проекта не потребует увеличение расходов областного бюджета», — сказано в пояснительно записке.

«Перспективная логистика»

Жители Вологодской области, которых волнует вопрос размещения ТКО, обратили внимание на Приложение В1 к проекту под названием «Перспективная логистика».

В нем наглядно показано, где будут размещаться полигоны ТБО и чей мусор на них будет захоронен.

Так, например, с 2022 года мусор из Бабушкинского района и села имени Бабушкина сначала поедет на мусороперегрузочную станцию в Тотемский район, а затем будет захоронен на полигоне ТБ в Соколе. Мусор из Междуреченского района сначала будет попадать на мусоросортировочную станцию в ООО «Зеленый город», а потом уезжать на полигон в Грязовец. Мусор из Никольского района поедет на полигон в Кичменгский городок. Мусор из Тотемского района так же будет отправляться в Сокол. Мусор из Харовского района поедет на полигон в Устье. Мусор из Белозерского района оправится на полигон ТБО Ильинское, который находится в Шекснинском районе.

В 2023 году мусор из Верховажского района будет отправляться в Сямжу, мусор из Кичменгско-городецкого района отправится в Сокол с перегрузкой в Никольске.

Таким образом логистика по всем районам прописана до 2031 года. Согласно ей, никакой речи о том, что каждый район будет разбираться со своим мусором у себя на территории, не идет.

Активисты об этом заявили в социальных сетях, вспомнив, как еще пару недель назад заместитель губернатора Виктор Рябишин заявлял на встрече с устюжанами, выступающими против строительства свалки рядом с деревней Горбачево, что каждый район будет перерабатывать свой мусор у себя.

Однако, в правительстве области ответили, что это все фейковая информация и ложь.

«В одном из сообществ в соцсетях появилась информация о том, что с 2022 года отходы из Кичменгско-Городецкого, Никольского, Тарногского и Нюксенского районов будут возить в полигон в Соколе. Это фейк! ТКО, образованные в данных муниципалитетах, отправляются на полигоны, расположенные в этих же районах. Все оптимальные варианты по объектам размещения отходов на территории региона в рамках разработки территориальной схемы были обоснованно проработаны. Полигоны, расположенные на территории всех муниципальных образований, эксплуатируются до момента их заполнения», — заявили в официальном паблике правительства Вологодской области.

Действительно, все изменения, касающиеся перекидывания мусора из района в район, планируются только с 2022 года. На данный момент никаких игр с мусором нет. Да и свалки пока еще в районах работают. Но если открыть территориальную схему, то становится ясно, что скоро их закроют.

На странице 206 «Территориальной схемы» есть перечень мероприятий, которые будут проводиться в соответствии со сценарием. Так, например, полигон ТБО в Кичменгском районе исчерпает себя к 2024 году. И если еще в 2022 году мусор из этого района никуда не поедет, то уже с 2023 года часть его будет перекидываться в Сокол, а с 2024 года кичменгский мусор вообще перейдет туда полностью. Такая картина сохраняется до 2031 года. То же самое получается и с Верховажским районом. Там полигон, судя по территориальной схеме, будет заполнен в 2024 году. Мусор оттуда поедет также в Сокол.

Правительство Вологодской области призывает при этом верить только достоверной информации и не вестись на ложные утверждения.



Сейчас у людей есть возможность внести замечания на проект нового приказа «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Вологодской области». До конца срока общественных обсуждений осталось 12 дней. Чиновники у себя на сайте обещают, что «по результатам общественных обсуждений будет подготовлено заключение об учете и (или) о причинах отклонения поступивших замечаний и предложений»

Направить свои замечания и предложения на проект приказа в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области можно по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 65, телефон: (81-72) 23-01-15 (доб.0859), e-mail: priroda@dpr.gov35.ru, marchenko.vv@dpr.gov35.ru. Посмотреть все документы можно здесь.