По факту хищения 12 млн рублей, выделенных на разработку схемы обращения с ТКО в Вологодской области, возбудили уголовное дело

05.03.2020 [Общество]

В Вологодской области возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения из бюджета 12 млн рублей, выделенных на разработку территориальной схемы обращения с отходами. Об этом сообщают череповецкие активисты со ссылкой на официальный ответ, полученный по их обращению из областного УМВД.

В документе, который был опубликован 1 марта в группе "Череповец весь мусор" в соцсети говорится, что изначально уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК - мошенничество в особо крупном размере - было возбуждено органами УМВД, однако 16 января его передали в региональное управление следственного комитета. 

Корреспондент NewsVo 5 марта обратился в региональное управление следственного комитета, чтобы там подтвердили или опровергли опубликованную активистами информацию, но там просто отказались от комментариев.

Ранее NewsVo сообщал, что контракт на выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами был заключен с АНО «Институт развития регионов» в 2016 году. Фирма получила за его исполнение 11,9 млн рублей. Именно по результатам "исследования" этого подрядчика в Вологодской области был установлен норматив накопления мусора - 7,2 литра отходов в день на человека (для многоквартирного благоустроенного жилья). Опрос, проведенный Newsvo, показал, что  это примерно в четыре раза больше реального объема мусора, который накапливается у вологжан.

В апреле 2019 года прокуратура сообщила о том, что исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились. «Институт развития регионов» эти работы не выполнил, а деньги получил. 

Тэги: мусор
Сюжет: Тариф на вывоз мусора

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