Замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин посетил Великий Устюг, чтобы решить проблему будущего полигона

04.11.2021 [Общество]

Заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин вместе с главой Великоустюгского района провели совещание по проблеме будущего полигона ТБО. Встреча прошла 3 ноября в здании администрации района. На мероприятие также пригласили представителей местных общественных организаций и СМИ. 

Ранее NewsVo рассказывал, что в Великом Устюге рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте. Они уверены, что будущая свалка навредит экологии и ухудшит качество их жизни. Протестующие настаивают, чтобы власти сначала предусмотрели сортировку отходов, а потом уже планировали строить свалку.

Местные жители опасаются, что полигон будет принимать отходы и из других районов. Но на совещании Виктор Рябишин заверил, что каждый район будет перерабатывать мусор у себя.

Стоит отметить, что на это совещание, которое прошло в администрации района, пустили, в основном, тех, кто не имеет отношения к протесту.

На этой встрече Виктор Рябишин сообщил собравшимся, что в действующую Территориальную схему внесут изменения, согласно которым в каждом районе будут работать свои мусороперерабатывающие предприятия. Правда, на вопрос жителей Устюга «На какие средства будет решаться этот вопрос?», замгубернатора пока ответить не смог, однако, пообещал, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Так, например, строительство перерабатывающего предприятия в Великоустюгском районе, по его словам, профинансирует бюджет области. 

Напомним, согласно действующей Территориальной схеме обращения с отходами, на территории области должны работать всего три полигона: в Вологде, Соколе и Великом Устюге, на которые должны направляться мусорные потоки после сортировочных станций в районах. Утвердить новую редакцию схемы должны в декабре этого года.


Фото: Великий Устюг Инфо

Устюжане не верят словам чиновников, вспоминая о других грандиозных проектах, вроде «Вологодской Ягоды» и недостроенного аэропорта. Протестующие уверены, что цель власти сейчас —  реализовать проект, чтобы запустить финансирование. А переработка мусора так и останется мечтой устюжан. Вместо неё появится только очередная свалка. 

Жители обещают в ближайшее время начать сбор средств на проведение судебной экспертизы ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду — ред.).

— Мы знаем, что это стоит больших денег, но и нас немало. Будем собирать год, два, три, но соберём и через суд оспорим продавленное решение, — заявила одна из участниц протестного движения Светлана.

Тэги: свалка, мусорная реформа, ТБО. мусор. нарушения, полигон ТБО

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