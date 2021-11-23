Жители Сокольского района требуют пересмотреть планы властей по ввозу к ним мусора из других муниципалитетов

23.11.2021 [Общество]

Жители Сокольского района составили коллективное обращение, адресованное губернатору Вологодской области, депутатам Законодательного собрания региона, прокуратуре, начальнику департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, а так же главе Сокольского района. Жители в своем письме выступают против проекта новой территориальной схемы по обращению с ТКО, который был опубликован 15 ноября.

Проект Территориальной схемы Вологодской области предусматривает, что в течение ближайших десяти лет Сокол станет принимать на свой полигон мусор с десяти районов области.

«Мы категорически не согласны с таким решением Правительства области. Мы считаем, что сортировка и захоронения мусора должны быть организованы в каждом муниципальном районе. Это положительно повлияет и на РСО (раздельный сбор отходов) на уровне населения, которое будет более заинтересовано сортировать мусор, понимая, что он будет оставаться в их же районе, и на транспортные расходы по сбору мусора, а соответственно и на тариф для населения», — пишут в своем обращении жители Сокольского района. 

Они отмечают, что Сокольский район не является самым экологически чистым районом Вологодской области, показатели заболеваемости по онкологии и смертности в районе одни из самых высоких. 

Жители требуют внести изменения в проект Территориальной схемы таким образом, чтобы каждый район принимал мусор на своих полигонах. 

«Также  требуем, чтобы сортировка мусора в ближайшее время была налажена таким образом, чтобы максимальное количество мусора уходило на компостирование и на вторичное производство, а захоронению подлежали только остатки мусора, которые не могут быть переработаны на территории РФ. 

Ранее NewsVO писал, что департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области сообщил о разработке проекта приказа «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Вологодской области». Информация об этом была размещена на сайте ведомства 15 ноября 2021 года. 

Жители Вологодской области, которых волнует вопрос размещения ТКО, обратили внимание на Приложение В1 к проекту под названием «Перспективная логистика». В нем наглядно показано, где будут размещаться полигоны ТБО и чей мусор на них будет захоронен.

Логистика по всем районам прописана до 2031 года. Согласно ей, никакой речи о том, что каждый район будет разбираться со своим мусором у себя на территории, не идет. 

Активисты об этом заявили в социальных сетях, вспомнив, как еще пару недель назад заместитель губернатора Виктор Рябишин заявлял на встрече с устюжанами, выступающими против строительства свалки рядом с деревней Горбачево, что каждый район будет перерабатывать свой мусор у себя. В правительстве пытались опровергнуть слова активистов, заявив, что все это ложь.

Действительно, все изменения, касающиеся перекидывания мусора из района в район, планируются только с 2022 года. На данный момент никаких игр с мусором нет. Да и свалки пока еще в районах работают. Но если открыть территориальную схему, то становится ясно, что скоро их закроют. 

Сейчас у людей есть возможность внести замечания на проект нового приказа «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Вологодской области». До конца срока общественных обсуждений осталось 12 дней. Чиновники у себя на сайте обещают, что «по результатам общественных обсуждений будет подготовлено заключение об учете и (или) о причинах отклонения поступивших замечаний и предложений»

Направить свои замечания и предложения на проект  приказа в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области можно по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 65, телефон: (81-72) 23-01-15 (доб.0859), e-mail: priroda@dpr.gov35.ru, marchenko.vv@dpr.gov35.ru. Посмотреть все документы можно здесь.

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Тэги: мусорная реформа

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