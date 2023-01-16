Четыре новых гранта общей суммой свыше 20 миллионов рублей выиграли проекты Тотемского муниципального округа

Четыре гранта общей суммой свыше 20 миллионов рублей получили проекты Тотемского муниципального округа в первом грантовом конкурсе 2023 года в Фонде Президентских грантов для некоммерческих организаций.

– В числе победителей и 4 тотемских проекта. При этом сумма поддержки рекордная: 20,4 млн.руб. Это рекорд среди поддержки проектов тотьмичей не только за всю историю участия в грантовых конкурсах, но и среди муниципальных районов и округов Вологодской области кроме Вологды и Череповца, – сообщает Сергей Селянин, глава Тотемского муниципального округа.

Речь идет о проектах:

«Конструируем вместе. Шаги в робототехнику» – 999 958,00 ₽.

Здесь речь идет о создании социально-инфраструктурных условий для проведений занятий по робототехнике для ребят от 9 до 12 лет с ОВЗ и инвалидностью, проживающих на территории Тотемского района.

«ПриСОЛЬединяйся!» – 10 298 459,00 ₽.

Проект направлен на формирование центра развития общественных инициатив «Соль Земли», направленного на поддержку и активизацию инициативных граждан и некоммерческих организаций Тотемского городского округа, посредством вовлечения их в системные практики социокультурного проектирования.

Ключевым продуктом проекта станет социальная франшиза по развитию малых территорий посредством вовлечения активного общества на основе формирования и тиражирования модельного кейса Тотемского городского округа, совместных коммуникативных, обучающих и исследовательских практик.

«Деревня непогашенных огней - 2: в горнице будет светло» – 4 999 610,57 ₽.

Это продолжение проекта «Деревня непогашенных огней», в рамках которого проходила музеефикация памятных мест района, связанных с жизнью и творчеством поэта Николая Рубцова. Были сформированы три эколого-литературные тропы, открыт музей одного стихотворения Рубцова «Русский огонек», модернизированы существующий музей Рубцова и прилегающая территория, выпущена книга «Николай Рубцов на Тотемской земле», ставшая победителем конкурса «Вологодская книга года-2021». Сообщается, что благодаря этим действиям турпоток на территорию в 2022 году возрос вдвое.

Новый проект «Деревня непогашенных огней-2: в горнице будет светло» предусматривает комплекс работ, направленный на дальнейшую ревитализацию сельской территории через обращение к памяти и гению места.

«Живоносный источник: Святая земля Тотемская» – 4 118 526,00 ₽.

Проект направлен на актуализацию потенциала духовно-просветительского и историко-религиозного центра «Живоносный источник», который обеспечивает взаимодействие церкви и общества в восточных районах Вологодской области, в контексте анализа образа и личности местночтимых святых как ресурса сохранения исторической памяти и развития местного сообщества.

Ранее NewsVo рассказывал о духовно-просветительском центре «Живоносный источник», который открылся и функционирует на базе Прихода Храма Рождества Христова в Тотьме. Деятельность этого центра позволила не только активизировать просветительскую деятельность церкви, простимулировать развитие архитектурной и туристско-паломнической инфраструктуры, но и обрести заявителю новых социальных партнеров, усилить профориентационную работу, а, главное, сконструировать ресурсы для усиления церкви и общества на основе разделения общих ценностей.

Всего первом конкурсе Фонда президентских грантов этого года гранты получат 1 845 некоммерческих организаций. Итоги конкурса подведены на заседании Координационного комитета, которое 12 января. Проекты на конкурс принимались в сентябре-октябре 2022 года, а в ноябре-декабре прошли независимую экспертизу и получили рейтинг в баллах.