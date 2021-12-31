Музей одного стихотворения появился в Вологодской области благодаря усилиям энтузиастов

Музей одного стихотворения появился накануне в Вологодской области. Это музей стихотворения Николая Рубцова «Русский огонек» в деревне Аникин Починок в Тотемском районе. Его торжественное открытие состоится 5 января.

– Не перестаю удивляться причудливости жизненных перипетий. Могла ли думать простая телятница колхоза «Никольский» Мария Ивановна Богданова из деревни Аникин Починок о том, что короткий визит к ней в дом ранним ноябрьским утром странного замёрзшего человека (погрелся - попросил валенки - пошёл дальше) станет главным событием её довольно долгой жизни и основой для дальнейшей музеефикации её дома? – говорит о событии Алексей Новосёлов, директор Тотемского музейного объединения.

Путником, который заглянул в эту когда-то большую деревню в 4 утра, оказался Николай Рубцов, студент московского литинститута, добиравшийся в родную «деревню Николу» на перекладных.

На дворе стоял морозный ноябрь. Николай Михайлович возвращался из Москвы, где он тогда учился в Литературном институте, в родную деревню Николу к дочке Лене и её маме Генриетте. Для этого ему предстояло пройти пешком 21 километр.

– Пароходы уже не ходили, и пришлось добираться по Монзенской железной дороге до только-только появившейся станции Гремячий (прибытие поезда в час ночи), потом на лошади до тогда ещё живой деревушки Игошево, потом – пешком. По весьма условной дороге, сначала лесом, потом полями колхоза «Никольский» до спасительной деревни Аникин Починок, – рассказывает Алексей Новосёлов.

Стихотворение «Русский огонёк», написанное по мотивам этого пути, считается классикой русской литературы 20-го века и одной из вершин творчества Николая Рубцова. Это оттуда – «За всё добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». А случай, в общем, описывается реальный – посещение лирическим героем хозяйки, описание нехитрого крестьянского быта и материнских тревог образца ноября 1963 года («Скажи, родимый, будет ли война?» - И я сказал: «Наверное, не будет»).

– О том, что именно Мария Богданова приютила Рубцова в Починке, а потом на основе этого случая возник чудесный «Русский огонёк», поведала миру гражданская жена поэта Генриетта Меньшикова. Потом о том же рассказывала и сама бабушка Марья, слегка путаясь в «показаниях» с Генриеттой: неясно, взял Рубцов у хозяйки валенки или просто погрелся и пошёл дальше в своих лёгких башмачках, – говорит Алексей Новосёлов. – Хозяйка из «Русского огонька», простая женщина Мария Богданова умерла в конце 1990-х, и дом стоял пустой. Деревню Аникин Починок в семи километрах от рубцовской Николы посещали совсем немногие гости - но в 2015 году случилось Событие. Петербуржцы Тамара Данилова и Алексей Тищенко, увидев слегка завалившийся набок дом бабушки Марии и услышав красивую историю о "Русском огоньке", спасшем поэта, загорелись идеей спасения дома. А дальше - поиск хозяев, приобретение, первые вложения, победа в грантовом конкурсе, ещё вложения, решение передать частично отремонтированный дом музею Николая Рубцова в Николе (читать: Тотемскому музейному объединению).

5 января 2022 года в доме Марии Богдановой, где Николай Рубцов гостил лишь несколько часов, будет открыт Музей одного стихотворения «Русский огонёк».

По словам музейных работников, обстановка дома Марии Богдановой воссоздана максимально скрупулёзно. Даже радио у нас вещает новости ноября-1963 и даёт в эфир передачу «С добрым утром». На стене – отрывной календарь того самого года.

Этот дом спасен в отличие от утраченных уже дома, про который было написано «в горнице моей светло» и корпуса «детдома на берегу», где рос поэт.

– Фактически, благодаря энтузиастам, благодаря народной любви к поэту сейчас нарождается некий «протообраз» музея-заповедника Николая Рубцова, которого юридически ещё и близко нет, но основа для которого уже заложена: и восстанавливаемыми на народные и грантовые средства новыми объектами, и единым стилем инфостендов, и создаваемым сейчас аудиогидом, который объединит Биряково, Тотьму и Николу, – говорит Алексей Новосёлов. – Когда появится воля власть имущих объединить рубцовские места под новое юрлицо, мы не знаем. Но капля камень точит, и в нашем случае это даже уже не капля, а вполне себе моросящий дождик: из капель Тотемского музейного объединения, ВРО МАН «Интеллект будущего», АНО «Бирюзовый дом», АНО «Стрелица», попечительских советов, энтузиастов, волонтёров... Ливня, конечно, пока нет, и потому камень ещё не выточен. Но всё впереди. Огни не погаснут.

«Русский огонёк» Николай Рубцов

Погружены в томительный мороз,

Вокруг меня снега оцепенели!

Оцепенели маленькие ели,

И было небо темное, без звезд.

Какая глушь! Я был один живой,

Один живой в бескрайнем мертвом поле!

Вдруг тихий свет

(пригрезившийся, что ли?)

Мелькнул в пустыне, как сторожевой...

Я был совсем как снежный человек,

Входя в избу (последняя надежда!),

И услыхал, отряхивая снег:

- Вот печь для вас и теплая одежда...

Потом хозяйка слушала меня,

Но в тусклом взгляде

Жизни было мало,

И, неподвижно сидя у огня,

Она совсем, казалось, задремала...

Как много желтых снимков на Руси

В такой простой и бережной оправе!

И вдруг открылся мне и поразил

Сиротский смысл семейных фотографий:

Огнем, враждой земля полным-полна,-

И близких всех душа не позабудет!..

- Скажи, родимый, будет ли война? -

И я сказал:

- Наверное, не будет.

- Дай Бог, дай Бог...

Ведь всем не угодишь,

А от раздора пользы не прибудет...-

И вдруг опять:

- Не будет, говоришь?

- Нет, - говорю,- наверное не будет.

- Дай Бог, дай Бог...

И долго на меня

Она смотрела, как глухонемая,

И, головы седой не поднимая,

Опять сидела тихо у огня.

Что снилось ей?

Весь этот белый свет,

Быть может, встал пред нею в то мгновенье?..

Но я глухим бренчанием монет

Прервал ее старинные виденья...

- Господь с тобой! Мы денег не берем!

- Что ж, - говорю, - желаю вам здоровья!

За все добро расплатимся добром,

За всю любовь расплатимся любовью...

Спасибо, скромный русский огонёк,

За то, что ты в предчувствии тревожном

Горишь для тех, кто в поле бездорожном

От всех друзей отчаянно далёк,

За то, что, с доброй верою дружа,

Среди тревог великих и разбоя

Горишь, горишь, как добрая душа,

Горишь во мгле - и нет тебе покоя...

1964

