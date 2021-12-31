Музей одного стихотворения появился в Вологодской области благодаря усилиям энтузиастов

Музей одного стихотворения появился накануне в Вологодской области. Это музей стихотворения Николая Рубцова «Русский огонек» в деревне Аникин Починок в Тотемском районе. Его торжественное открытие состоится 5 января.
– Не перестаю удивляться причудливости жизненных перипетий. Могла ли думать простая телятница колхоза «Никольский» Мария Ивановна Богданова из деревни Аникин Починок о том, что короткий визит к ней в дом ранним ноябрьским утром странного замёрзшего человека (погрелся - попросил валенки - пошёл дальше) станет главным событием её довольно долгой жизни и основой для дальнейшей музеефикации её дома? – говорит о событии Алексей Новосёлов, директор Тотемского музейного объединения.
Путником, который заглянул в эту когда-то большую деревню в 4 утра, оказался Николай Рубцов, студент московского литинститута, добиравшийся в родную «деревню Николу» на перекладных.
На дворе стоял морозный ноябрь. Николай Михайлович возвращался из Москвы, где он тогда учился в Литературном институте, в родную деревню Николу к дочке Лене и её маме Генриетте. Для этого ему предстояло пройти пешком 21 километр.
– Пароходы уже не ходили, и пришлось добираться по Монзенской железной дороге до только-только появившейся станции Гремячий (прибытие поезда в час ночи), потом на лошади до тогда ещё живой деревушки Игошево, потом – пешком. По весьма условной дороге, сначала лесом, потом полями колхоза «Никольский» до спасительной деревни Аникин Починок, – рассказывает Алексей Новосёлов.
Стихотворение «Русский огонёк», написанное по мотивам этого пути, считается классикой русской литературы 20-го века и одной из вершин творчества Николая Рубцова. Это оттуда – «За всё добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». А случай, в общем, описывается реальный – посещение лирическим героем хозяйки, описание нехитрого крестьянского быта и материнских тревог образца ноября 1963 года («Скажи, родимый, будет ли война?» - И я сказал: «Наверное, не будет»).
– О том, что именно Мария Богданова приютила Рубцова в Починке, а потом на основе этого случая возник чудесный «Русский огонёк», поведала миру гражданская жена поэта Генриетта Меньшикова. Потом о том же рассказывала и сама бабушка Марья, слегка путаясь в «показаниях» с Генриеттой: неясно, взял Рубцов у хозяйки валенки или просто погрелся и пошёл дальше в своих лёгких башмачках, – говорит Алексей Новосёлов. –
Хозяйка из «Русского огонька», простая женщина Мария Богданова умерла в конце 1990-х, и дом стоял пустой. Деревню Аникин Починок в семи километрах от рубцовской Николы посещали совсем немногие гости - но в 2015 году случилось Событие. Петербуржцы Тамара Данилова и Алексей Тищенко, увидев слегка завалившийся набок дом бабушки Марии и услышав красивую историю о "Русском огоньке", спасшем поэта, загорелись идеей спасения дома. А дальше - поиск хозяев, приобретение, первые вложения, победа в грантовом конкурсе, ещё вложения, решение передать частично отремонтированный дом музею Николая Рубцова в Николе (читать: Тотемскому музейному объединению).
5 января 2022 года в доме Марии Богдановой, где Николай Рубцов гостил лишь несколько часов, будет открыт Музей одного стихотворения «Русский огонёк».
По словам музейных работников, обстановка дома Марии Богдановой воссоздана максимально скрупулёзно. Даже радио у нас вещает новости ноября-1963 и даёт в эфир передачу «С добрым утром». На стене – отрывной календарь того самого года.
Этот дом спасен в отличие от утраченных уже дома, про который было написано «в горнице моей светло» и корпуса «детдома на берегу», где рос поэт.
– Фактически, благодаря энтузиастам, благодаря народной любви к поэту сейчас нарождается некий «протообраз» музея-заповедника Николая Рубцова, которого юридически ещё и близко нет, но основа для которого уже заложена: и восстанавливаемыми на народные и грантовые средства новыми объектами, и единым стилем инфостендов, и создаваемым сейчас аудиогидом, который объединит Биряково, Тотьму и Николу, – говорит Алексей Новосёлов. – Когда появится воля власть имущих объединить рубцовские места под новое юрлицо, мы не знаем. Но капля камень точит, и в нашем случае это даже уже не капля, а вполне себе моросящий дождик: из капель Тотемского музейного объединения, ВРО МАН «Интеллект будущего», АНО «Бирюзовый дом», АНО «Стрелица», попечительских советов, энтузиастов, волонтёров... Ливня, конечно, пока нет, и потому камень ещё не выточен. Но всё впереди. Огни не погаснут.
«Русский огонёк» Николай Рубцов
Погружены в томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенели!
Оцепенели маленькие ели,
И было небо темное, без звезд.
Какая глушь! Я был один живой,
Один живой в бескрайнем мертвом поле!
Вдруг тихий свет
(пригрезившийся, что ли?)
Мелькнул в пустыне, как сторожевой...
Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу (последняя надежда!),
И услыхал, отряхивая снег:
- Вот печь для вас и теплая одежда...
Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде
Жизни было мало,
И, неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала...
Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне и поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:
Огнем, враждой земля полным-полна,-
И близких всех душа не позабудет!..
- Скажи, родимый, будет ли война? -
И я сказал:
- Наверное, не будет.
- Дай Бог, дай Бог...
Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет...-
И вдруг опять:
- Не будет, говоришь?
- Нет, - говорю,- наверное не будет.
- Дай Бог, дай Бог...
И долго на меня
Она смотрела, как глухонемая,
И, головы седой не поднимая,
Опять сидела тихо у огня.
Что снилось ей?
Весь этот белый свет,
Быть может, встал пред нею в то мгновенье?..
Но я глухим бренчанием монет
Прервал ее старинные виденья...
- Господь с тобой! Мы денег не берем!
- Что ж, - говорю, - желаю вам здоровья!
За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...
Спасибо, скромный русский огонёк,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далёк,
За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле - и нет тебе покоя...
1964