Из-за роста цен на стройматериалы в Тотьме дополнительно собирают средства на ремонт храма Рождества Христова

В Тотьме всем миром собирают средства на ремонт храма Рождества Христова, который является визитной карточкой этого районного центра.

В прошлом году приход этого храма победил в конкурсе Фонда президентских грантов с проектом «Живоносный источник». Средства были выделены и весной этого года начались работы. Волонтерам удалось выполнить очень многое. Но не обошлось без проблем:

– За время ремонтных работ, как очень часто бывает в нашей стране, вдруг резко выросли ЦЕНЫ на все!!! Более 1 миллиона вложили грантовых и спонсорских средств, но этих средств не хватило до окончания ремонтных работ!!! – говорят организаторы ремонта.

Поэтому сейчас у прихода в плане собрать дополнительно 200 тысяч рублей для окончания работ на промежуточном этапе и финансирования следующих расходов: побелка первого этажа фасада здания, покраска крыши и стен рундукового крыльца, замена оснований креста на малых куполах, покраска водосточных труб с предварительной обработкой от ржавчины.

Средства собирают через электронную платформу Planeta по ссылке. Подробную информацию о ходе ремонтных работ можно узнать в группе храма в социальной сети.

Церковь Рождества Христова — православный храм в городе Тотьме Вологодской области, построенный в XVIII веке. Церковь Рождества Христова является объектом культурного наследия регионального значения и относится к тотемскому барокко.

Вся церковь Рождества богато украшена рядами знаменитых клейм-картушей, которые характерны для стиля тотемское барокко. Картуши Тотьмы – это выступающая часть кладки стены, искусно выложенная мастерами в виде разнообразных узоров (ракушек, свитков, звезд).

В советское время церковь была закрыта для богослужений и была отдана под склад, овощехранилище. Службы в храме возобновились в конце восьмидесятых годов.

