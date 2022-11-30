Невиновен: Вологодский городской суд частично снял обвинения с адвоката, которого обвиняли в краже 22 автобусов

Наталья Рюмина

Вологодского адвоката Романа Бритвина частично оправдали в Вологодском городском суде. Ранее его обвиняли вместе с другими фигурантами дела в краже 28 автобусов.

NewsVo неоднократно писал об этой истории. Так в 2020 году региональное следственное управление передало в суд дело о хищении 20 автобусов с базы ООО «Трансойл», находящейся на территории «ПАТП-2». В 46 томах была изложена версия следствия: организованная преступная группа украла автобусы банкротящейся компании стоимостью более 21 миллиона рублей и сдала их в металлолом. Правоохранители полагают, что в хищении приняли участие судебные приставы и адвокаты, а всего было задействовано семь человек. Подозреваемые были задержаны в мае 2019 года. Дело о хищении автобусов расследуется с ноября 2018 года.

В следственном комитете считают, что начальник отдела судебных приставов по Вологодскому району и пристав-исполнитель по розыску вместе с двумя сообщниками в 2018 году подготовили поддельные документы о снятии ареста с автобусов банкротящейся фирмы ООО «Трансойл». Это позволило забрать фигурантам дела автотранспортные средства стоимостью 21,7 миллиона рублей с места их стоянки и продать на металлобазу за три миллиона. По аналогичной схеме были похищены два автобуса ООО «Межгород Авто», а также занижена стоимость пяти арестованных автобусов ООО «Межрайавто» (их оценили лишь в 20 тысяч рублей и затем продали).

Позже в деле появились еще фигуранты — это двое адвокатов, которые, по мнению следователей, также приняли участие в «распиле» краденых автобусов, решив таким образом уничтожить вещественные доказательства.

В июле 2020 года Newsvo писал о том, что автобусы были куплены ООО «ТрансОйл» в 2014 году у ООО «Межгород Авто», ООО «Транс Авто», ОАО «ПАТП»-2, ООО «Пригород Авто». Первые три фирмы были зарегистрированы по одному адресу с ООО «ТрансОйл», а ОАО «ПАТП-2» вообще имела одного генерального директора с этой компанией. Так что договоры купли-продажи были подписаны одним и тем же человеком с двух сторон.

Позже техника была отдана под залог банку при оформлении кредитов на 33 миллиона рублей. Автобусы сложно назвать новыми, есть даже машины 1989 года выпуска, однако представитель банка оценил их по рыночной стоимости нового транспорта, и на основании только своего заключения одобрил фирме два кредита.

С 2015 года заемщик вообще не платил банку ни проценты, ни основной долг. А потом фирма и вовсе ушла в банкротство. Появилось дело о краже автобусов.

Обвиняемые по данному делу при изучении документов обнаружили признаки мошенничества со стороны ЗАО Банк «Вологдабанк» и ООО «ТрансОйл» при оформлении кредитов. И обратились в полицию. Но дело в этом направлении не двигается.

Обвиняемые в хищении 22 автобусов доказывали свою невиновность в суде больше года. В ходе процесса выяснялось, что техника, ставшая залогом для крупного кредита в банке, была полностью «убитой» и ни разу не выходила на улицы города. При этом, пока шел процесс, «Вологдабанк» решил продать долг «ТрансОйла», который давал под залог похищенных автобусов

220 листов приговора

21 сентября в Вологодском городском суде началось оглашение приговора в отношении фигурантов громкого уголовного дела «О похищенных ржавых автобусах». Шло оглашение приговора несколько дней, закончившись только 23 сентября. В относительно недавнее время в распоряжение редакции поступил сам приговор. Этот документ занял больше 220 листов.

Один из фигурантов дела был Роман Бритвин. Он обвинялся в двух преступлениях — ст. 294 УК РФ (воспрепятствование деятельности следствия) и ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовном делу).

Подробнее обвинения предъявленные Роману Бритвину выглядели так:

« Бритвин Р. будучи адвокатом Адвокатской палаты Вологодской области, действуя совместно и согласованно с другими лицами, совершил воспрепятствование производству предварительного расследования по уголовному делу № 11801190031440976, т. е. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 294 УК РФ, путем осуществления действий в период с 14.01.2019 по 22.01.2019 по уничтожению трех из шести автобусов ООО „ТрансОйл“, являвшихся предметами хищения и изъятых 06.11.2018 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, д. 2 „а“; в период с 24.01.2019 по 15.02.2019 путем максимального повреждения трех оставшихся на базе по приему металлолома ООО „Евроинвест“ автобусов ООО „ТрансОйл“ путем разрезания и изъятия частей кузовов, рам и иных металлических конструкций, агрегатов и частей данных автобусов, уничтожения их внутренней обшивки для уменьшения их веса и стоимости как металлолома, ухудшения их внешнего вида и технического состояния, и исключения возможности их дальнейшей идентификации; а также оказания давления в период с 14.01.2019 по 17.04.2019 на свидетеля по уголовному делу в целях изменения ранее данных им показаний в пользу подозреваемых лиц».

Эти же самые действия Романа Бритвина, за исключением оказания давления на свидетеля, по мнению следователей и прокуратуры, образовывали состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовном делу).

Стоит напомнить, что в 2019 и 2020 годах обвинение было представлено в другом виде. Тогда речь шла об ОПГ, состав которой отличается от традиционного в преступном мире. Речь шла о двух судебных приставах, двух адвокатах, а также о сыне бывшего начальника УМВД России по Вологодской области.

По итогам судебного рассмотрения этого уголовного дела, которое длилось более 2 лет, Вологодским городским судом в отношении Романа Бритвина и других лиц, обвинявшихся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении), вынесен оправдательный приговор.

В части обвинений по ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению производства предварительного расследования) назначено наказание в виде 220 часов обязательных работ.

В данной части суд от наказания подсудимых лиц освободил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

При этом суд пришел к выводу о необходимости исключения из объема предъявленного подсудимым обвинения указания о том, что было уничтожено 3 из 6 похищенных автобусов ООО «ТрансОйл» в период с 16.01.2019 по 22.01.2019 и повреждено 3 оставшихся автобуса в период с 24.01.2019 по 15.02.2019, и необходимости указания, что воспрепятствование деятельности следователя осуществлялось путем уничтожения 1 из 4 похищенных автобусов ООО «ТрансОйл» в период с 16.01.2019 по 22.01.2019 и повреждения 3 оставшихся автобусов в период с 24.01.2019 по 15.02.2019.

Кроме того, судом указано, что довод обвинения об оказании давления на свидетеля со стороны Романа Бритвина или других лиц не нашел своего подтверждения, в связи с чем это также исключено из объема обвинения.

Выводы суда первой инстанции отличаются от предъявленного следственным комитетом и прокуратурой обвинения. С приговором не согласилась, как сторона защиты, так и сторона обвинения и в настоящее время уголовное дело передано в Вологодский областной суд, где будет происходить рассмотрение апелляционных жалоб. По предварительным данным заседание областного суда назначено на 26 декабря 2022 года.