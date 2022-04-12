«Вологдабанк» продает долг «ТрансОйла», который давал под залог похищенных автобусов

Наталья Рюмина

Долг банкротящегося «ТрансОйла» перед «Вологдабанком» выставлен на торги. Информация об этом появилась в системе электронных торгов.

В 2014 году ООО «ТрансОйл» приобрел несколько десятков автобусов. Техника была отдана под залог «Вологдабанку» при оформлении кредитов на 33 миллиона рублей. С 2015 года заемщик не платил банку ни проценты, ни основной долг. А потом фирма ушла в банкротство. В феврале 2017 года банкротом был признан и «Вологдабанк». Было возбуждено два уголовных дела.

«ТрансОйл» при этом оказался замешан в другом уголовном деле. Оно связано с заложенными банку автобусами под вышеупомянутый кредит.

Так, в апреле 2020 года региональное следственное управление передало в суд дело о хищении 20 автобусов с базы ООО «Трансойл», находящейся на территории «ПАТП-2». В 46 томах изложена версия следствия: организованная преступная группа украла автобусы банкротящейся компании стоимостью более 21 миллиона рублей и сдала их в металлолом. Правоохранители полагают, что в хищении приняли участие судебные приставы и адвокаты, а всего было задействовано семь человек. Подозреваемые были задержаны в мае 2019 года. Дело о хищении автобусов расследуется с ноября 2018 года. Постоянно идут заседания, на которых обвиняемые доказывают свою невинность. Уже несколько заседаний появляются новые свидетельства о том, что заложенные банку автобусы являлись металоломом.

Обвиняемые по данному делу при изучении документов обнаружили признаки мошенничества со стороны ЗАО Банк «Вологдабанк» и ООО «ТрансОйл» при оформлении кредитов. И обратились в полицию. Но уже больше года правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовное дело по данному факту.

В июле 2020 года Newsvo писал о том, что автобусы были куплены ООО «ТрансОйл» в 2014 году у ООО «Межгород Авто», ООО «Транс Авто», ОАО «ПАТП»-2, ООО «Пригород Авто». Первые три фирмы были зарегистрированы по одному адресу с ООО «ТрансОйл», а ОАО «ПАТП-2» вообще имела одного генерального директора с этой компанией. Так что договоры купли-продажи были подписаны одним и тем же человеком с двух сторон. Физически ООО «Трансойл» все эти годы находился на одной площадке с «ПАТП-2», откуда и были украдены транспортные средства.

Технику, которую «ТрансОйл» вскоре отдал под залог банку сложно назвать новой, есть даже автобусы 1989 года выпуска, однако представитель банка оценил их по рыночной стоимости новых автобусов, и на основании только своего заключения одобрил фирме два кредита в 33 миллиона рублей.

В 2017 году на ООО «ТрансОйл» началась процедура банкротства по иску небольшой юридической фирмы, у которой были претензии всего на 300 тысяч рублей. Автобусы попали в конкурсную массу. Почему «Вологдабанк» не попытался обанкротить фирму, которая задолжала ему 33 миллиона рублей, непонятно.

Право требования к ООО «ТрансОйл» выставлено на торги 12 января. Начальная цена лота 12,9 млн рублей. Минимальная — 7,1 млн. На данный момент идет прием заявок на покупку права требования. Текущая цена составляет чуть более 9 млн рублей.