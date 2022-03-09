Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"

09.03.2022 [Общество]

В деле о похищенных автобусах появились новые свидетели, которые утверждают, что транспорт на момент его пропажи был в нерабочем состоянии. Также была проведена экспертиза, которая подтверждает данный факт. Обвиняемые уже больше года добиваются возбуждения уголовного дела по признаком мошенничества со стороны ЗАО Банк «Вологдабанк» и ООО «ТрасОйл», но дело так и не возбуждено.

В апреле 2020 года региональное следственное управление передало в суд дело о хищении 20 автобусов с базы ООО «Трансойл», находящейся на территории «ПАТП-2». В 46 томах изложена версия следствия: организованная преступная группа украла автобусы банкротящейся компании стоимостью более 21 миллиона рублей и сдала их в металлолом. Правоохранители полагают, что в хищении приняли участие судебные приставы и адвокаты, а всего было задействовано семь человек. Подозреваемые были задержаны в мае 2019 года. Дело о хищении автобусов расследуется с ноября 2018 года.

В июле 2020 года Newsvo писал о том, что автобусы были куплены ООО «ТрансОйл» в 2014 году у ООО «Межгород Авто», ООО «Транс Авто», ОАО «ПАТП»-2, ООО «Пригород Авто». Первые три фирмы были зарегистрированы по одному адресу с ООО «ТрансОйл», а ОАО «ПАТП-2» вообще имела одного генерального директора с этой компанией. Так что договоры купли-продажи были подписаны одним и тем же человеком с двух сторон.

Позже техника была отдана под залог банку при оформлении кредитов на 33 миллиона рублей. Автобусы сложно назвать новыми, есть даже машины 1989 года выпуска, однако представитель банка оценил их по рыночной стоимости нового транспорта, и на основании только своего заключения одобрил фирме два кредита.

С 2015 года заемщик вообще не платил банку ни проценты, ни основной долг. А потом фирма и вовсе ушла в банкротство.

Обвиняемые по данному делу при изучении документов обнаружили признаки мошенничества со стороны ЗАО Банк «Вологдабанк» и ООО «ТрансОйл» при оформлении кредитов. И обратились в полицию. Но уже больше года правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовное дело по данному факту.

Пешки в чужой игре

На фоне этого, те, кого обвиняют в хищении 22 автобусов доказывают свою невиновность в суде. В ходе процесса выясняется, что техника, ставшая залогом для крупного кредита в банке, была полностью «убитой» и ни разу не выходила на улицы города.

Суд по данному делу продолжается уже больше года. На заседаниях выясняется, что в полиции  не сохранилось из числа запрошенных, ни одного оригинального цифрового носителя фотографий.

Кроме того, вновь появились свидетели, которые говорят о том, что автобусы были только на бумаге хорошими. На самом деле это был автохлам.

В этом году заседания по делу украденных автобусов продолжаются. Уже были допрошены свидетели, которые утверждают, что ничего, что могло бы называться автобусом и принадлежать ООО «ТрансОйл», на базе ПАТП-2 не находилось. Только брошенная техника в плохом состоянии.

На февральских заседаниях один из свидетелей указал на то, что, по его мнению, «некоторую часть из стоявших на территории ПАТП-2 автобусов можно было после ремонта поставить на линию», «на некоторых автобусах снят генератор, разукомплектованы ремни», «для осуществления данного ремонта нужно было что-то поменять или поставить недостающие детали».

Также он пояснил в суде, что «в течение какого-то времени, условно говоря, месяц-два, автобусы доезжали, останавливались, люди выходили, и просто бросали эти автобусы на территории (ПАТП-2)». По его мнению, эти автобусы появились у ООО «ТрансОйл» (и не только у ООО «ТрансОйл») в результате событий, которые свидетель назвал «рейдерским захватом» ПАТП-2 от 2012–2016 годов, когда в результате действий неких лиц «в 2015 году ПАТП-2 имело в своем составе 169 единиц техники и 300 человек рабочего состава, а к декабрю 2016 года официально не осталось ни одного автобуса, и ни одного человека».

Сторона защиты сумела собрать большой массив фотоматериалов, имеющихся теперь в распоряжении суда и обратиться к специалисту автотехнику.

«По мнению специалиста автотехника (имеющего опыт работы в данной сфере 30 лет!): все автобусы на фотоизображениях от 06.11.2018 с технической точки зрения находятся в неисправном и неработоспособном состоянии, и, более того, восстановление автобусов модели ВМЗ „Олимп“ А-4252 и Лиаз-5256 (все 3 шт.) уже по состоянию на 06.11.2018 является нецелесообразным! И это, замечу, по состоянию на 06.11.2018. Лично мне в вину следователем ставиться, что я дал некое указания (чего я не делал, а это исключительно мнение следователя) о том, чтоб в период с 14.01.2019 по 15.02.2019 уничтожить и повредить 3 из 6 автобусов, именно в их сущностном состоянии — автобусов. Хотя уже на 06.11.2018 это был металлолом. Отчет специалиста на 65 листах по моему ходатайству приобщен к материалам уголовного дела. Оценку всему комплексу собранных в ходе судебного следствия доказательств суд будет давать только при вынесении приговора (обвинительного или оправдательного), как это установлено законом. Лично на мой взгляд, за период судебного следствия добыто такое количество доказательств, которые наглядно показывают всю несостоятельность обвинения», — говорит Роман Бритвин.

Следующее судебное заседание назначено на 4 апреля 2022 года.

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Тэги: металлолом, хищение

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