В деле об украденных автобусах пропали оригиналы цифровых носителей фотографий транспорта

Ранее NewsVo сообщал, что апреле прошлого года региональное следственное управление передало в суд дело о хищении 20 автобусов с базы ООО «Трансойл», находящейся на территории «ПАТП-2». В 46 томах изложена версия следствия: организованная преступная группа украла автобусы банкротящейся компании стоимостью более 21 миллиона рублей и сдала их в металлолом. Правоохранители полагают, что в хищении приняли участие судебные приставы и адвокаты, а всего было задействовано семь человек. Подозреваемые были задержаны в мае 2019 года. Дело о хищении автобусов расследуется с ноября 2018 года.

В июле прошлого года Newsvo писал о том, что автобусы были куплены ООО «ТрансОйл» в 2014 году у ООО «Межгород Авто», ООО «Транс Авто», ОАО «ПАТП»-2, ООО «Пригород Авто». Первые три фирмы были зарегистрированы по одному адресу с ООО «ТрансОйл», а ОАО «ПАТП-2» вообще имела одного генерального директора с этой компанией. Так что договоры купли-продажи были подписаны одним и тем же человеком с двух сторон.

Позже техника была отдана под залог банку при оформлении кредитов на 33 миллиона рублей. Автобусы сложно назвать новыми, есть даже машины 1989 года выпуска, однако представитель банка оценил их по рыночной стоимости нового транспорта, и на основании только своего заключения одобрил фирме два кредита.

Обвиняемые по делу о хищении 22 автобусов доказывают свою невиновность в суде. В ходе процесса выясняется, что техника, ставшая залогом для крупного кредита в банке, была полностью «убитой» и ни разу не выходила на улицы города.

С 2015 года заемщик вообще не платил банку ни проценты, ни основной долг. А потом фирма и вовсе ушла в банкротство.

Обвиняемые по данному делу при изучении документов обнаружили признаки мошенничества со стороны ЗАО Банк «Вологдабанк» и ООО «ТрансОйл» при оформлении кредитов. И обратились в полицию. Но уже больше года правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовное дело по данному факту.

Суд по данному делу продолжается. На очередном заседании выяснилось, что в полиции, не сохранилось из числа запрошенных, ни одного оригинального цифрового носителя фотографий.

- К примеру, как я писал ранее (пост от 12.04.2021), 06.11.2018 сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия. В материалах дела отсутствовали цифровые носители, на которых бы содержались оригинальные фото снимки. Поскольку по данным снимкам можно было бы оценить техническое состояние «автохлама» лучше, чем по просто распечатанным в черно-белом качестве фотографиям. Чем хуже качество снимков в деле, тем сложнее спорить с тем его утверждением, что это были «хорошие автобусы».Ну что ж, на данном этапе судебного следствия, эти документы мало применимы, но, как мне кажется, они очень ярко характеризуют «качество» досудебного расследования и его однобокость в сторону обвинительного уклона. При этом в дальнейшем лично я планирую ходатайствовать перед судом о даче всем таким процессуальным нарушениям соответствующей юридической оценки, - пишет один из обвиняемых Роман Бритвин.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 11 августа.