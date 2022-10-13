В Вологде отменили оправдательный приговор в отношении охотников, обвиняемых в гибели беременной лосихи

Вологодский областной суд отменил оправдательный приговор охотникам, которые загнали до смерти беременную лосиху.

Ранее NewsVo рассказывал, что в феврале 2021 года в Череповецком районе группа браконьеров на снегоходах загнала самку лося и задушила ее. Видео расправы над животным выложил в соцсети зоозащитник Алексей Седой. Вскоре в сети появилась петиция с требованием наказать браконьеров.

15 июля Череповецкий районный суд постановил оправдать обвиняемых «за недоказанностью в суде события преступления».

На такое решение суда с возмущением отреагировал депутат Госдумы Алексей Канаев. Он пообещал подготовить ряд депутатских запросов, в том числе генеральному прокурору.

Также Облохотдепартамент заявил о намерении обжаловать этот оправдательный приговор.

Прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела.

Апелляционная инстанция Вологодского областного суда признала доводы прокурора обоснованными и 13 октября 2022 года отменила оправдательный приговор с направлением уголовного дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение.