Облохотдепартамент намерен обжаловать оправдательный приговор охотникам, которые убили беременную лосиху

Облохотдепартамент Вологодской области намерен обжаловать оправдательный приговор охотникам, убившим беременную лосиху.

Как NewsVO сообщал ранее, в феврале 2021 года в Череповецком районе группа браконьеров на снегоходах загнала самку лося и задушила её. Видео расправы над животным опубликовал в соцсети зоозащитник Алексей Седой.

15 июля Череповецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Михаила Пелёвина, Артёма Жарова и Андрея Копусова, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», п. «а», «г» ч.2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Прокуратура просила назначить двоим подсудимым наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно, а третьему обвиняемому — четыре с половиной года лишения свободы условно. Суд, по итогам рассмотрения дела, принял решение оправдать мужчин «за недоказанностью в суде события преступления».

«Облохотдепартамент не согласен с указанным решением суда, приговор Череповецкого районного суда будет обжалован в установленном порядке в Вологодский областной суд», — говорится в сообщении в группе департамента в соцсети.

Ранее NewsVO сообщал, что депутат Алексей Канаев высказал возмущение в адрес суда, который оправдал охотников.