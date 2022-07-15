Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали

15.07.2022 [Общество]

Череповецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Михаила Пелёвина, Артёма Жарова и Андрея Копусова, которые обвинялисьв убийстве беременной лосихи. Происшествие случилось 23 февраля 2021 года в Череповецком районе.

Как следует из материалов дела, в тот день жители Тверской области Андрей Копусов и Артём Жаров, а также Михаил Пелёвин из Ярославля выехали из Весьегонска Тверской области в направлении Череповецкого района, чтобы покататься на снегоходах. Около деревни Раменье они увидели несколько лосей. Документов на законную охоту у них не было, поэтому они начали преследовать одну из лосих на снегоходах.

«В результате погони по снегу животное было доведено до изнеможения и упало на передние ноги. Мужчины навалились на лосиху, перенесли ее на более ровный участок и стали душить, а затем нанесли колото-резаное ранение, которое привело к обильному кровотечению и смерти. После этого видеозапись с жестоким обращением с животным — самкой лося, была распространена в Интернете», — говорится в материалах дела.

Эта история вызвала огромный общественный резонанс.

«Это вопиющее, резонансное событие. Люди на снегоходах загнали животное, душили его и снимали это на видео. Я беру эту ситуацию под особый контроль. Должна быть дана правовая оценка тому, что эти люди сделали без каких-либо поблажек. Нужно довести дело до официального решения и вместе со следственными органами следить за объективностью процесса», — прокомментировал историю губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По факту убийства животного бело возбуждено уголовное дело по статьям за незаконную охоту и жестокое обращение с животным.

В начале сентября 2021 года первым заместителем прокурора Тверской области было утверждено обвинительное заключение.

Сегодня в Череповецком районном суде состоялось оглашение по уголовному делу в отношении Михаила Пелёвина, Артёма Жарова и Андрея Копусова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.258 УК РФ «Незаконная охота», п. «а», «г» ч.2 ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Суд постановил оправдать Михаила Пелёвина, Артёма Жарова и Андрея Копусова, на основании п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за недоказанностью в суде события преступления.

Тэги: браконьеры, беременная лосиха

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