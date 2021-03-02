В Череповецком районе браконьеры на снегоходах загнали лосиху и задушили ее

В феврале в Череповецком районе группа браконьеров на снегоходах загнала самку лося и задушила ее. По данным СМИ, в убийстве животного участвовали двое мужчин и женщина из Тверской области, а также мужчина из Ярославля. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В облохотдепартаменте Вологодской области подтвердили, что инцидент произошел на территории охотничьего хозяйства «Уломское».

— По версии следствия, в период с 23 по 26 февраля текущего года несколько лиц, предварительно договорившись между собой, находясь на участке местности вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области, совершили незаконную охоту добычи одной особи дикого животного — лося (самки). Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинен вред в размере 400 тысяч рублей, — сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

Видео расправы над животным выложил в Instagram зоозащитник Алексей Седой. Ролик можно посмотреть по ссылке, но предупреждаем, этот контент может оказаться для вас неприемлемым.

Позже Седой уточнил, что инцидент произошел в Череповецком районе

Губернатор Тверской области Игорь Руденя уже назвал эту ситуацию вопиющей.

— Это вопиющее, резонансное событие. Люди на снегоходах загнали животное, душили его и снимали это на видео. Я беру эту ситуацию под особый контроль. Должна быть дана правовая оценка тому, что эти люди сделали, без каких-либо поблажек. Нужно довести дело до официального решения и вместе со следственными органами следить за объективностью процесса, — цитирует слова Рудени пресс-служба правительства региона.

Видео Следственного комитета с места расправы над лосихой

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления. Алексей Седой пишет, что проводятся допросы и обыски, изъяты снегоходы и автомобиль, на которых перемещались браконьеры.