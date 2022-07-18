Депутат Алексей Канаев возмущен решением суда, оправдавшим охотников, которые убили беременную лосиху

18.07.2022 [Общество]

Депутат Алексей Канаев высказал возмущение в адрес суда, который оправдал охотников, убивших беременную лосиху.

Напомним, в феврале 2021 года в Череповецком районе группа браконьеров на снегоходах загнала самку лося и задушила ее. Видео расправы над животным выложил в соцсети зоозащитник Алексей Седой. Вскоре в сети появилась петиция с требованием наказать браконьеров.

15 июля Череповецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Михаила Пелёвина, Артёма Жарова и Андрея Копусова, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.258 УК РФ «Незаконная охота», п. «а», «г» ч.2 ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Суд постановил оправдать Михаила Пелёвина, Артёма Жарова и Андрея Копусова, на основании п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за недоказанностью в суде события преступления.

– Возмущение и недоумение. Именно такие эмоции вызывает решение Череповецкого районного суда по делу живодёров. История вызвала настоящий шок, – написал на своей странице в социальной сети депутат Государственной дума Алексей Канаев.

По словам депутата, с учётом принятых нами ранее поправок в Уголовный кодекс, направленных на усиление наказания за жестокое обращение с животными, за подобное деяние предусмотрена ответственность до 5 лет лишения свободы. Однако суд по итогам рассмотрения дела принял решение - оправдать «за недоказанностью в суде события преступления». 

– Вопросов пока больше, чем ответов. Дождёмся публикации приговора. Да, вмешательство в судебную деятельность недопустимо. Однако это не снимает вопросы. На которые, считаю, должны быть даны чёткие публичные ответы. Какими аргументами руководствовался суд при принятии решения? Насколько качественно проведено следствие? Почему очевидная с бытовой точки зрения ситуация жестокого обращения с животными осталась без наказания? Все это важно и с точки зрения справедливости, и с точки зрения мониторинга правоприменения, – говорит Алексей Канаев.

Депутат также добавил, что в понедельник, 18 июня, он планирует подготовить ряд депутатских запросов, в том числе генеральному прокурору.
 

Тэги: депутат, Канаев, беременная лосиха, браконьеры, жестокое обращение с животными

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