В сети появилась петиция с требованием наказать браконьеров, жестоко убивших лосиху в Череповецком районе

В сети появилась петиция, адресованная Минприроды, МВД, Генпрокуратуре. Её авторы требуют возбудить еще одно уголовное дело в отношении браконьеров, жестоко убивших лосиху в Череповецком районе.

— Психология лосей близка к человеческой: они любят, плачут слезами, боятся… Зимой лоси ходят семьями. Даже страшно представить, что чувствовала несчастная беременная лосиха (на фото и видео заметен ее большой живот), в каком ужасе и муках она погибала, — говорится в петиции.

Авторы обращения требуют «не дать замять» возбужденное в отношении мужчин-браконьеров дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и возбудить против всех четырех участников охоты дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». На момент публикации новости петиция собрала 989 подписей.

Как ранее сообщал NewsVo,в феврале в Череповецком районе группа браконьеров на снегоходах загнала самку лося и задушила ее. По данным СМИ, в убийстве животного участвовали двое мужчин и женщина из Тверской области, а также мужчина из Ярославля. В облохотдепартаменте Вологодской области подтвердили, что инцидент произошел на территории охотничьего хозяйства «Уломское».

Видео расправы над животным выложил в Instagram зоозащитник Алексей Седой. Ролик можно посмотреть по ссылке, но предупреждаем, этот контент может оказаться для вас неприемлемым.