Прокуратура обжаловала оправдательный приговор в отношении охотников, убивших беременную лосиху

Прокуратура Череповецкого района обжаловала решение Череповецкого районного суда, который оправдал трех охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи.

– Прокуратурой Череповецкого района принесено апелляционное представление на приговор Череповецкого районного суда от 15 июля 2022 года, которым были оправданы трое мужчин, обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,г» ч.2 ст.245, ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота и жесткое обращение с животным).

Ранее NewsVo рассказывал, что в феврале 2021 года в Череповецком районе группа браконьеров на снегоходах загнала самку лося и задушила ее. Видео расправы над животным выложил в соцсети зоозащитник Алексей Седой. Вскоре в сети появилась петиция с требованием наказать браконьеров.

15 июля Череповецкий районный суд постановил оправдать обвиняемых «за недоказанностью в суде события преступления».

На такое решение суда с возмущением отреагировал депутат Госдумы Алексей Канаев. Он пообещал подготовить ряд депутатских запросов, в том числе генеральному прокурору.

Также Облохотдепартамент заявил о намерении обжаловать этот оправдательный приговор.

Дата рассмотрения апелляционного представления вышестоящей инстанцией будет определена после поступления дела в Вологодский областной суд.

